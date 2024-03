Con tecnologia ibrida Opel taglia consumi Grandland del 15%

Grazie all'adozione della tecnologia ibrida da 48 Volt, che tra l'altro prevede la presenza di un motore elettrico da 28 Cv, la Opel Grandland guadagna punti in ecologia, con un taglio dei consumi del 15%. Proposta in abbinamento al benzina di 1,2 litri da 136 Cv, questa soluzione integra inoltre un motore turbo rivisto nel funzionamento, una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce.

La nuova versione Hybrid del Suv top di gamma della Casa di Russelsheim, riparte in elettrico ai semafori e a basse velocità "veleggia" con il 3 cilindri spento. In frenata, invece, ricarica gli accumulatori di bordo (sistemati sotto il sedile anteriore sinistro). La marcia in elettrico puro arriva sino a un massimo di 1 chilometro. Secondo il Costruttore questa tecnologia permette di abbassare consumi ed emissioni nel ciclo Wltp appunto del 15%, rispettivamente sino a valori di 5,5 l/100 km e 124 g/km di CO2.

In listino a partire da 37.000 euro, la Opel Grandland Hybrid in modalità di guida sport (le altre sono Eco e Normal), accelera da 0 a 100 km/h in 10 secondi e può raggiungere i 200 km/h di velocità massima.

"Opel Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt - sottolinea Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia - ha tutte le qualità a cui siamo abituati nel nostro Suv top di gamma, da tecnologie rivoluzionarie come i fari opzionali Intelli-Lux Led Pixel Matrix a un abitacolo estremamente confortevole. Con il nuovo sistema ibrido elettrificato, il piacere di guida a bordo di Opel Grandland è ora ancora più efficiente. I consumi e le emissioni diminuiscono, il comfort di guida aumenta senza che i conducenti debbano adattarsi, e tutto questo a un prezzo molto interessante".



