Renault Scenic E-Tech Electric: EV a prova di famiglia

La storia Renault con le auto elettriche è iniziata 12 anni fa con la Zoe, ed ora con la Scenic E-Tech Electric, costruita con il 24%, di materiali riciclati e riciclabile al 90%, la casa francese amplia gli orizzonti delle auto a batteria con l'ambizione è di rimuovere gli ostacoli verso un utilizzo che non venga limitato dal pensiero fisso sull'autonomia residua. Merito di una batteria da 87 kWh che garantisce 625 km di percorrenza nel ciclo WLTP.

Inoltre, la potenza di ricarica in corrente continua arriva fino a 150 kW, e nei primi 30 minuiti la vettura tiene un range di potenza di ricarica di 130 kW, che consente di recuperare oltre 50 kWh di energia.

Sono numeri importanti, considerando che l'85% dei clienti provengono da vetture a motore termico. Ma a Renault tutto questo non bastava o non poteva bastare, per cui, oltre ad un design particolarmente curato, in cui spiccano soluzioni interessanti, come quella della calandra che si fonde nel frontale senza apparire un elemento a sé stante, il marchio della Losanga ha realizzato il tetto panoramico, Solarbay, in grado di variare il numero delle porzioni oscurate per una luce interna ideale. Inoltre, ha dotato la vettura di nuovo sistema multimediale realizzato in collaborazione con Google, che consente di scegliere tra oltre 50 applicazioni e fornisce un livello d'interazione superiore mediante il safety coach, che analizza il comportamento del conducente e fornisce consigli per migliorare la sicurezza di guida. Una sicurezza che viene incrementata anche dagli oltre 30 dispositivi di ausili alla guida, personalizzabili attraverso il safety switch, tra cui annoveriamo il multi collision breaking, l'around view monitor, e l'active driver assist. Ma non è tutto, perché, in caso di impatto, la batteria presenta un ingresso studiato per i manicotti in dotazione ai pompieri che consente di spegnere un eventuale incendio in pochi minuti. Vedendola per la prima volta, l'auto dell'anno 2024 appare futuristica e, nonostante sia lunga 4,47 metri, grazie alla sua architettura, ed al passo di 2,78 metri, offre tanto spazio a bordo, con 278 mm per le gambe di chi siede dietro, ed 884 mm per lo spazio in altezza nella zona posteriore. Il bagagliaio, inoltre, offre un volume utile di 545 litri, ampliatile fino a 1.670 litri.



La sensazione è quella di viaggiare nel futuro, riproponendo in maniera più filtrata quella dinamica agile della Megane E-Tech, in questo caso si è accentuata l'attenzione sul comfort, anche per i viaggi, ma il rollio rimane contenuto, con l'auto che vira piatta anche nelle curve in appoggio. Per aiutarsi in frenata si può variare il livello di rigenerazione di energia, ce ne sono 4, mentre lo sterzo è sempre rapido, ed offre un raggio di sterzata di appena 10,9 metri, utilissimo in città.

Nel nostro primo contatto abbiamo percorso 109 km con un consumo di 16,4 kWh/100 km anche sfruttando il climatizzatore, in un contesto che ha impegnato l'auto sia su strade cittadine, che in collina, e non ha risparmiato alla vettura tratte autostradali.

Quindi, il consumo, e di conseguenza l'autonomia, sono in linea con il dato dichiarato dalla casa. Proposta con due pacchi batteria, da 60 ed 87 kWh, a cui corrispondono due livelli di potenza, 170 e 220 CV, la Renault Scenic E-Tech Electric ha un prezzo che parte dai 40.050 euro della Evolution con batteria da 60 kWh, per arrivare ai 50.450 euro della Iconic con il pacco batteria da 87 kWh.

La variante su cui si prevede che si concentrino il 65% delle vendite è l'equilibrata Techno, che ha un prezzo base di 41.550 euro e vanta una dotazione corposa che annovera i fari full LED adaptive vision, il multimedia openR link display da 12 pollici, il caricatore wireless, il portellone elettrico, i sensori di parcheggio anteriori, posteriori, e laterali, ed il bracciolo posteriore Ingenius.



