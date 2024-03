Lotus svela i prezzi dell'hyper-GT elettrico Emeya

Lotus ha svelato il prezzo e ulteriori dettagli sul suo primo hyper-GT elettrico Emeya e ha presentato il configuratore online per la vettura, che permette ai clienti di progettare e personalizzare il loro veicolo prima di effettuare l'ordine.

La nuova arrivata in casa Lotus sarà in consegna a partire dal secondo semestre del 2024, "Le auto elettriche - ha commentato Feng Qingfeng, Ceo di Lotus Group - non devono per forza essere noiose. Abbiamo unito la nostra tradizione di auto sportive con le più recenti tecnologie all'avanguardia ridefinendo il significato di guidare un veicolo elettrico. Emeya fonde in modo impeccabile dinamicitá con il lusso, prestazioni e comfort, connettività e autonomia, offrendo un'esperienza di guida di una vera Lotus".

Con Emeya Lotus ha ottimizzato anche l'aerodinamica attiva avanzata grazie all'Active Air Dam sotto il paraurti anteriore e a uno spoiler posteriore attivo. Questi elementi aumentano la deportanza e quindi la stabilità nell'auto quando sono aperti e, allo stesso modo, riducono la resistenza aerodinamica quando non lo sono.

In questo modo è possibile adattare l'esperienza di guida all'ambiente circostante. Ad esempio, su una strada di montagna si può attivare la modalità Sport per aumentare la deportanza e migliorare l'aderenza. La potenza fino a 905 CV, consente a Emeya di accelerare da 0-100 km/h in meno di 2,8 secondi, rendendola una delle auto elettriche più veloci al mondo.

Il raffreddamento della batteria garantisce la sostenibilità delle performance anche in condizioni di guida estreme come su un circuito fornendo anche una maggiore autonomia tra una ricarica e l'altra. Freni carboceramici riducono poi il peso e lo spazio di frenata, contribuendo alla maneggevolezza dell'auto e raddoppiando la durata di vita dei componenti.

Fino a cinque le modalità di guida, tra cui Range, Tour, Sport, Individual e Track. A bordo si possono controllare l'altezza da terra, la rigidità della sospensione ad aria, la risposta dell'accelerazione, la configurazione dei sedili (con supporti laterali regolabili), e molto altro per ottimizzare l'efficienza, le prestazioni e il comfort in qualsiasi condizione di guida.

Un sistema di sospensione ad aria controllato elettronicamente con innovativi sensori di bordo in grado di reagire alle variazioni delle condizioni stradali, regolando automaticamente il set-up del veicolo. Questo garantisce una guida più fluida e ottimale.

Emeya sarà disponibile in tre allestimenti, ovvero Emeya, a partire da 111.490 euro, Emeya S, per chi privilegia il comfort, a partire da132.560 euro e Emeya R, la versione piú potente e completa, a partire da 157.200 euro.



