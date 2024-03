KGM Torres EVX all'insegna della versatilità elettrica

Punta dritto sulla strada elettrica, ma in chiave versatile e all'insegna anche dell'outdoor, la nuova KGM Torres EVX, che ripropone, in versione con la spina, lo stile e le proporzioni del Suv della casa coreana, all'insegna della tecnologia.



Per provare su strada il SUV elettrico di medie dimensioni prodotto da KG Mobility siamo volati in Turchia, dove, tra le colline e i dintorni di Istanbul, la nuova arrivata di casa KGM si è rivelata una valida compagna di viaggio, tra prestazioni convincenti e soprattutto un elevato senso di comfort.

Già dalla X del nome, il Suv coreano punta sulle capacità 'extreme', ovvero quelle votate all'avventura e alla versatilità per adattarsi a tutti gli usi, che si tratti di affrontare la quotidiana 'giungla' urbana o itinerari al di fuori delle strade di tutti i giorni.

Se infatti fin dall'inizio Torres EVX è stato progettato per funzionare come un veicolo elettrico altamente efficiente nell'uso quotidiano, le caratteristiche da SUV, a cominciare dall'altezza da terra, offrono una vera capacità di guida off-road, un aspetto robusto e un grande spazio di carico per trasportare tutto il necessario per le attività all'aria aperta.

"EVX aggiunge un tassello importante alla nostra gamma di prodotti - ha commentato Giuseppe Lovascio, chief sales officer del Gruppo Koelliker, importatore italiano del marchio KGM - pur restando, quello elettrico, al momento ancora un settore marginale. Da sempre Koelliker ha un DNA votato all'innovazione".

Sul fronte del design, Torres EVX si presenta con un'identità nuova, tra dettagli ispirati ai veicoli fuoristrada, dei quali richiama anche la robustezza percepita. Il design dell'interno mira ad un aspetto snello, ampio ed ergonomico. Il nuovo display panoramico comprende quadri strumenti digitali e uno schermo di navigazione grande per fornire tutte le informazioni di cui si ha bisogno in un colpo d'occhio.

Lo spazio interno è generoso grazie all'ottimizzazione dei volumi a disposizione. Ampio è anche lo spazio per i passeggeri posteriori grazie alla generosa altezza e larghezza interna con 1.047 mm di altezza sotto il tetto e 916 mm di spazio per le gambe, mentre i sedili possono essere reclinati da 27,5 gradi a 32,5 gradi garantendo il massimo comfort durante i viaggi lunghi.

La capacità di carico è un altro punto a favore di Torres EVX, con 703 litri a disposizione e numerose soluzioni di stoccaggio interno. Sul fronte delle prestazioni, Torres EVX utilizza una batteria al fosfato di ferro e litio (LFP) per evitare il rischio di incendi e per assicurare protezione da impatti esterni importanti.

La nuova tecnologia su questa batteria nota come 'Cell to Pack' monta le celle a forma di lama rettangolare direttamente nel pacco batteria per garantire una maggiore efficienza energetica e una sicurezza migliorata, mentre un sistema di pompa di calore aiuta a ridurre al minimo l'effetto delle basse temperature invernali sull'autonomia. Il powertrain del Suv coreano conta su un motore da 152,2 kW che eroga 339 Nm di coppia.

Torres EVX è il primo veicolo elettrico ad essere introdotto dopo che l'azienda è stata ribattezzata KG Mobility. A sostegno della propria scelta, KGM ha anche deciso di offrire sul suo Suv, il cui prezzo non è ancora stato rivelato, una garanzia sulla batteria di 10 anni e un milione di km.



