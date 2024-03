Nuovo design e tecnologia per Mercedes‑Benz EQV e Classe V

Pensate per le famiglie ma anche per il tempo libero e per i servizi di mobilità con conducente, i monovolume Mercedes‑Benz EQV e Classe V si rinnovano nel segno dello stile e della tecnologia. I modelli della casa tedesca che si sono sempre distinti per l'ampia disponibilità di spazio e l'elevato livello di comfort, offrono inoltre numerose opzioni di personalizzazione con diverse linee di equipaggiamento.

L'EQV è caratterizzata da un’unica dotazione, mentre la Classe V è disponibile nella versione di ingresso, nelle linee Style e Avantagarde, oltre che nella versione top di gamma Esclusive. Per un aspetto ancora più sportivo o elegante, sono inoltre disponibili pacchetti di design opzionali come l'AMG Line e il Night Package per la Classe V, così come i pacchetti di design EQV Exterior e Interior. Per Mercedes-Benz, l'elemento chiave del prossimo futuro è l'innovativa architettura di veicoli solo elettrici VAN.EA, che sarà introdotta a partire dal 2026. I punti di forza delle nuove EQV e Classe V includono un nuovo look, con il design ulteriormente sviluppato che conferisce un aspetto distintivo. Il rinnovato design del frontale è caratterizzato da una vistosa griglia del radiatore in diverse forme e da un paraurti definito. A seconda dell'allestimento, la griglia del radiatore è circondata da una fascia luminosa a LED.

La Classe V Exclusive, il modello top di gamma, presenta per la prima volta sul cofano una prestigiosa stella Mercedes in posizione verticale. I fari Multibeam adattivi a LED, disponibili di serie o come optional a seconda dell'allestimento, aggiungono ulteriore stile a tutti i modelli. Nella parte posteriore, un nuovo listello cromato con scritta Mercedes-Benz e luci a LED di nuova concezione assicurano un nuovo aspetto. Il contorno delle luci posteriori è stato scurito, creando una impronta luminosa più precisa. Il rinnovo estetico è completato da nuovi cerchi in lega dal design ottimizzato dal punto di vista aerodinamico nei formati 43,2, 45,7 e 48,3 centimetri (17, 18 e 19 pollici) e da quattro nuovi colori di vernice.

Anche il design degli interni ha un look rinnovato e all'insegna della digitalizzazione. L'abitacolo è caratterizzato principalmente da un quadro strumenti ridisegnato con due display widescreen da 31,24 centimetri (12,3 pollici), da nuove bocchette dell'aria e da un volante di nuova generazione con riconoscimento delle mani. Per un accesso più comodo alla parte posteriore, la Classe V e l'EQV dispongono di porte scorrevoli su entrambi i lati. I clienti del modello EQV completamente elettrico possono scegliere tra due dimensioni di batteria (90 e 60 kWh), con una potenza di picco di 150 kW (204 CV) e una potenza continua di 70 kW (95 CV). Per la Classe V, il motore diesel OM654 è disponibile in tre livelli di potenza: 120 kW (163 CV), 140 kW (190 CV), 174 kW (237 CV). Inoltre, nel corso dell'anno sarà disponibile un nuovo motore a benzina, l'M254, come mild hybrid da 170 KW (231 CV).

