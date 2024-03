McLaren presenterà a fine anno l'erede della P1

McLaren svelerà la nuova hypercar ibrida plug-in ispirata alla F1 a fine anno, una vettura che dovrebbe essere in grado di erogare circa 1.000 CV. Lo riporta Automotivenwes. Una potenza che non dovrebbe essere difficile da raggiungere, visto che la precedente P1 già toccava i 916 CV. Nello specifico, la sportiva inglese sarà una due posti spinta da una power unit composta da un motore V8 abbinato ad un nuovo sistema ibrido più leggero di circa il 70% rispetto a quello della generazione attuale delle supercar del brand. Indicata dal nome in codice P18, sarà prodotta in serie limitata, come avvenne per la P1, e sarà realizzata partendo da un telaio in fibra di carbonio di nuova concezione che presenta gli schienali dei sedili integrati al fine di incrementarne la rigidità riducendone, allo stesso tempo, la massa complessiva. Inoltre, presenterà delle componenti delle sospensioni stampati in 3D, ed elementi aerodinamici che richiameranno le vetture di F1. Una delle sue caratteristiche saranno le portiere con apertura ad ala di gabbiano, che andranno a riprendere il concetto dell'Aston Martin Valkyrie.

