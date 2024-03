La Porsche Taycan più dinamica di sempre si svela l'11 marzo

La Porsche Taycan non rallenta la corsa alle prestazioni, come dimostra un teaser sul sito media del brand, nel quale è in atto il countdown per la presentazione di quella che è stata indicata come la Taycan più dinamica di tutti i tempi. L'appuntamento è per lunedì 11 marzo 2024, alle due del pomeriggio, quando verrà mostrata in diretta in un evento sul sito www.newsroom.porsche.com. Dall'immagine trapelano alcuni elementi come l'ala posteriore decisamente fuori ordinanza rispetto alle Taycan attuali; inoltre, si intravede un profilo estrattore posteriore più imponente, e la presenza, all'interno, di un pilota con il casco è indicativa sulle intenzioni di questa sportiva a batteria. Probabilmente, sarà la diretta discendente del prototipo che ha girato sul vecchio Nurburgring in 7:07.55, demolendo il tempo della Tesla Model S Plaid di quasi 18 secondi.

Considerando che la Taycan Turbo S di nuova generazione ha una potenza di ben 952 CV, è facile immaginare che questa nuova variante pensata per le prestazioni sia ancora più generosa in fatto di cavalli, ma potrebbe essere semplicemente più leggera ed aerodinamica. Comunque, ci si aspetta delle prestazioni ancora più importanti e, visto che la Turbo S attuale scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi, la Taycan più sportiva di sempre potrebbe abbassare ulteriormente questa performance.



