Fiat 500 Tributo Trepiuno: per celebrare il concept del 2004

Sono trascorsi 20 anni dal debutto del concept Fiat Trepiuno nel corso del salone dell'auto di Ginevra del 2004, così, il team di Heritage ha deciso di realizzare la 500 Tributo Trepiuno, per rendere omaggio al prototipo in questione. Si tratta di una vettura destinata ai collezionisti di tutto il mondo, che sarà prodotta, certificata e venduta dal dipartimento che tutela e conserva il patrimonio storico dei marchi italiani di Stellantis. Infatti, ogni esemplare sarà un pezzo da collezione, tanto che ciascuna delle auto prodotte sarà corredata da Certificazione di Autenticità rilasciata da Heritage.

La 500 Tributo Trepiuno presenta una livrea bianca che richiama quella del concept, la quale mette in risalto i fari posteriori con inserto rosso ed i loghi con la scritta "FIAT" su sfondo blu, riportando alla mente il logo del 1999, creato per celebrare il 100° anniversario del marchio. All'insieme si aggiungono i cerchi Sport a cinque razze sdoppiate con coppetta dedicata. Mentre l'abitacolo riprende l'abbinamento bicolore del concept originale, con il logo Trepiuno XX ricamato su tutti i quattro i posti. Nella plancia, inoltre, spiccano i disegni originali del concept Trepiuno, realizzati allora da Roberto Giolito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA