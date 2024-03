Arriva l'ibrido 48 volt per la nuova Opel Corsa

Si allarga la famiglia di Opel Corsa con l'arrivo di nuovi propulsori per l'utilitaria tedesca. Opel Corsa è infatti ora disponibile per la prima volta anche in versione ibrida con tecnologia a 48 volt.

La nuova Opel Corsa Hybrid è dotata di un'ampia dotazione con prezzi a partire da 23.900 euro e il sistema è dotato di una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida, oltre che di nuovi motori turbo benzina a tre cilindri da 1,2 litri da 74 kW/100 Cv e 100 kW/136 Cv.

I motori sono stati sviluppati appositamente per l'applicazione ibrida e sono abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e a un motore elettrico da 21 kW/28 Cv. Rispetto alla motorizzazione puramente termica, il consumo di carburante e le emissioni di Co2 sono ridotti di circa il 18% e Opel Corsa Hybrid può essere guidata in città senza emissioni e godere di un elevato livello di comfort di guida.

Grazie al design compatto del sistema ibrido, non si perde spazio nell'abitacolo. "La nuova Opel Corsa Hybrid - ha commentato Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia - offre piacere di guida, bassi consumi e sostenibilità.

Con l'introduzione della tecnologia ibrida a 48 volt, Opel offre un'alternativa pratica, semplice e a basso consumo di carburante ai modelli ad alimentazione puramente termica".

La nuova Opel Corsa Hybrid, con il nuovo motore ibrido a 48 volt ad alta efficienza, ulteriori tecnologie e il caratteristico design, è disponibile agli ordini.

