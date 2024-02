Lexus RZ scommette anche sulla trazione anteriore

Lexus amplia il line-up del Suv Full Electric RZ con le nuove versioni a trazione anteriore. Se il modello della casa giapponese è stato introdotto per la prima volta con trazione integrale, ora Lexus ha deciso di offrire una possibilità di scelta più ampia per RZ introducendo una versione a trazione anteriore.

La novità consente a Lexus di creare un nuovo punto di accesso alla gamma RZ, con un prezzo più basso ma senza sacrificare le caratteristiche specifiche del primo veicolo elettrico progettato da Lexus, dall'artigianalità fino all'ospitalità in stile Omotenashi.

Il gruppo propulsore elettrico rimane lo stesso, senza però l'eAxle posteriore e l'inverter, utilizzati invece nelle versioni Awd. La conseguenza più rilevante ch ne deriva è la riduzione del peso a vuoto della vettura, oltre ad un'autonomia maggiore. La percorrenza ufficiale nel ciclo combinato Wltp arriva ora 480 km con i cerchi da 18 pollici. Con i cerchi da 20 pollici, il valore scende a 419 km.

Le rispettive autonomie per l'Awd sono di 440 km e 395 km.

Il motore elettrico e la batteria agli ioni di litio producono una potenza massima di 204 CV/150kW, con una coppia massima di 266 Nm disponibile da 0 giri/min. Questo garantisce un'accelerazione rapida, con uno scatto da 0 a 100 km/h in otto secondi. La commercializzazione dei nuovi modelli Fwd in Italia è prevista nella seconda metà del 2024.

