Con Nuovo E-3008 Peugeot scommette su design e comfort

Con il nuovo E-3008 Peugeot ha puntato tutto sull'innovazione, dal design fino alla tecnologia a bordo, con l'obiettivo di dare continuità al successo del suo 3008 che negli ultimi sette anni è stato un vero e proprio best seller per la casa del leone.

Per testarne con mano tutte le novità, ci siamo messi al volante sulle strade della Costa Azzurra, su un percorso misto per verificare quanto promesso dalle anticipazioni relative all'atteso E-3008, che già ad un primo sguardo ravvicinato svela le sue caratteristiche di design specifiche da fasback Suv, con l'alluce, come piace chiamarla in Peugeot, al servizio dell'efficienza, in questo caso elettrica.





La silhouette, infatti, è stata pensata per essere dinamica e aerodinamica, con un Cx di 0,28. Le dimensioni raccontano di una lunghezza di 4,54 m, larghezza 1,89 m e altezza: 1,64 m, ovvero misure che lo rendono uno dei Suv 100% elettrici più compatti del segmento C, pur offrendo ampio spazio per i passeggeri e i bagagli.

Sul Nuovo E-3008, Peugeot ha introdotto anche un nuovo trattamento del frontale, con la firma luminosa a tre artigli del marchio saldamente al suo posto ma fari e calandra radicalmente nuovi. I proiettori ultrasottili sono infatti alloggiati in una fascia che si trova sopra la griglia del radiatore e avvolge l'intero frontale.

I proiettori sono a LED su tutte le versioni e l'E-3008 GT, che abbiamo testato con il buio per le strade di Cannes e dintorni, è dotato di serie della nuova tecnologia Pixel LED di Peugeot, che adatta automaticamente il fascio luminoso dei fari alle condizioni del traffico, mantenendo un'illuminazione ottimale, anche in caso di pioggia e scarsa visibilità come nel caso della nostra prova.

Se l'esterno della vettura si fa notare per i suoi segni distintivi, l'abitacolo non è da meno in quanto a novità e trovate di tecnologia avanzata. Oltre che dallo schermo panoramico da 21 pollici del nuovo Panoramic i-Cockpit, il carattere tecnologico dell'abitacolo è enfatizzato dall'illuminazione ambientale a LED, personalizzabile con diversi colori.

L'illuminazione si riflette sulle decorazioni in vero alluminio che si estende su tutta la lunghezza della plancia e si prolunga sui pannelli delle porte. Alluminio e luci sono abbinati ad un tessuto mélange, con l'obiettivo di creare un ambiente 'premium'.

Al volante, una volta presa confidenza con la tradizionale impostazione dell'i-Cockpit di Peugeot, l'esperienza di guida è votata al comfort, indipendentemente dalle tre differenti modalità di guida (Normal, Eco e Sport sulla versione GT che abbiamo testato).

Nel traffico, poi, il nuovo E-3008 si è rivelato agile, forte delle dimensione relativamente compatte considerata la tipologia di vettura e un raggio di sterzata (10,6 m) più che competitivo tra i Suv 100% elettrici della sua categoria. Sul fronte della guida semi-autonoma, poi, con il sistema Drive Assist Plus, i passi avanti fatti non sono trascurabili e il comfort alla guida, nel traffico o nei tratti autostradali, ne beneficia.

Progettato dall'inizio come modello nativo elettrico, il nuovo E-3008 dispone di una gamma di tre motorizzazioni a zero emissioni e per diverse esigenze di utilizzo, ovvero 2 ruote motrici per 157 kW con autonomia di 525 km, Dual Motor con un'autonomia di 525 km, 4 ruote motrici e 240 kW, oltre alla versione con autonomia estesa di 700 Km, 2 ruote motrici 170 kW.

Il listino, per E-3008 nella arsione Allure parte da 41.980 euro, mentre per la versione GT da 49.730 euro. .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA