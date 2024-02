Hyundai i20 N Line: l'utilitaria coreana in abito sportivo

E' stata svelata la nuova Hyundai i20 N Line, versione dall'accento sportivo del modello recentemente aggiornato della casa coreana. Infatti, da quest'ultimo eredita il design rivisitato, le porte USB di tipo C, ed il sistema eCall di seconda generazione, oltre agli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA). Entrerà in produzione ad aprile e si contraddistingue per i nuovi cerchi in lega da 17 pollici, per la griglia del radiatore anteriore rivisitata, per i paraurti sportivi, e per gli inserti specifici N Line. Proposta in nove colori per gli esterni, tra cui quattro nuove livree che rispondono ai nomi di Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Vibrant Blue Pearl e Lucid Lime Metallic, la Hyundai i20 N Line sfoggia, all'interno, dettagli e finiture in rosso, il volante esclusivo in pelle traforata, il pomello del cambio in pelle personalizzato, e le cuciture rosse a contrasto, per i sedili sportivi, oltre alla pedaliera antiscivolo in alluminio.

Particolarmente ricco il pacchetto di ADAS che annovera anche il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) e il Lane Following Assist (LFA), ed offre, a richiesta, il Parking Assist (PA), il Blind-spot Collision- avoidance Assist (BCA), ed anche il Navigation Smart Cruise Control (NSCC).

