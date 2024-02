Jeep Avenger si fa ancora più off-road con l'arrivo della 4xe

Dalle promesse ai fatti, Jeep presenta anche la versione 4xe della già fortunata Avenger. A cavallo tra i concetti di avventura e innovazione, e diretta discendente del modello del marchio che anche con la versione elettrica sta mietendo consensi, la nuova Jeep Avenger 4xe aggiunge l'ingrediente offroad alla nuova arrivata.

Il cuore pulsante della nuova vettura è inserito nella tecnologia ibrida 4xe, ovvero quel sistema che per Jeep punta ad offrire non solo la riduzione delle emissioni, ma anche un'esperienza di guida adatta a tutti i terreni, anche quelli molto lontani dalle strade asfaltate di tutti i giorni.

"La nuova Jeep Avenger 4xe - ha dichiarato Eric Laforge, head di Jeep per l'Europa - rappresenta un punto di svolta per il marchio. L'ultima versione del nostro modello di successo combina la compattezza e la versatilità di Avenger con le prestazioni del sistema di trazione integrale. Il risultato è un'esperienza di guida più dinamica e davvero ineguagliabile. La nuova Jeep Avenger 4xe completa l'offerta Jeep di Suv a trazione integrale in tutti i segmenti".

La variante 4xe di Jeep Avenger beneficia di un importante upgrade con l'aggiunta del sistema di trazione integrale.

Sfruttando la potenza dell'elettrificazione, la nuova Avenger 4xe può contare su trazione e prestazioni da vera off-road.

Il veicolo abbina il motore termico da 136 CV (100 Kw) a due motori elettrici da 21 kW ciascuno, in grado di muovere entrambi gli assi e di generare una coppia massima di 1.900 Nm disponibile alle ruote posteriori. Grazie alla tecnologia power looping, poi, la nuova Jeep Avenger 4xe garantisce la disponibilità della trazione integrale indipendentemente dallo stato di carica della batteria.

Gli ordini per la Jeep Avenger 4xe si apriranno entro la fine del 2024.



