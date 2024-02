DS Automobiles celebra 10 anni in Italia con Edit10n Limitée

Per celebrare i suoi dieci anni in Italia, DS Automobiles lancia la versione speciale Edit10n Limitée, tra dettagli specifici e le opzioni più richieste dal mercato direttamente nel prezzo della vettura.

A partire dai livelli Performance Line, Performance Line+ e Rivoli+, a seconda dei modelli, i clienti potranno godere di una configurazione particolarmente equipaggiata che soddisferà ogni loro esigenza. Questo significa che non dovranno preoccuparsi dei dettagli tecnici o delle personalizzazioni, poiché tutto sarà già incluso Nello specifico, la serie DS Edit10n Limitée offre una selezione di optional ad un costo vantaggioso per il cliente. Ad esempio, proposta nel livello Performance Line, la DS 4 Edit10n Limitée può essere equipaggiata con le motorizzazioni BlueHDi 130 e PureTech 130, abbinate alla vernice metallizzata Grigio Premiere.

Inoltre, grazie all'Access Premium Pack, che include il Portellone Motorizzato, il sistema Vision 360, il Caricatore Wireless, l'Allarme e un tetto nero, la DS4 è la vettura ideale per gli amanti dell'eleganza e della tecnologia avanzata.

Allo stesso modo, nel suo livello Performance Line+, la DS7 nella medesima edizione speciale punta all'esperienza premium del viaggio alla francese, con l'adozione della motorizzazione BlueHDi 130, la finitura Grigio Premiere, il Pack Access & Camera, il Pack Drive Assist + Vision 360 e i cerchi in lega da 20 pollici Tokyo.

