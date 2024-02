Volvo Cars rinnova e rinomina i modelli elettrici e ibridi

I modelli elettrici e ibridi di Volvo Cars si aggiornano nel nome e nella tecnologia. Nel contesto di un programma di semplificazione e standardizzazione delle denominazioni dei suoi modelli di auto, la casa svedese ha deciso di ribattezzare modelli a trazione esclusivamente elettrica XC40 Recharge e C40 Recharge in EX40 ed EC40. La denominazione XC40 sarà mantenuta per le varianti a motore termico del modello.

L'aggiornamento comprende anche l'eliminazione del logo Recharge dai modelli ibridi plug-in, che d'ora in poi saranno contrassegnati semplicemente dal suffisso T6 o T8, che indica diversi livelli di potenza erogata. "Allineando i nostri primi modelli elettrici pioneristici con gli altri componenti del nostro portafoglio di vetture elettriche - ha commentato Björn Annwall, Cco e vicedirettore generale di Volvo - facilitiamo la scelta per i consumatori".

Volvo Cars sta inoltre introducendo un nuovo pacchetto software Performance per le varianti EX40 ed EC40 Twin Motor, che viene proposto anche come aggiornamento per il model year precedente in alcuni mercati selezionati. Il pacchetto software Performance, che aumenta la potenza erogata di 25kW per un'accelerazione più rapida, include anche una mappatura del pedale per una risposta più rapida dell'acceleratore e la speciale modalità di guida Performance che consente di sfruttare al massimo i 325 kW disponibili.

Sono poi in corso anche investimenti per migliorare i prodotti ibridi. Le varianti B5 mild hybrid a benzina della XC60 e della XC90 si avvalgono ora di un ciclo di combustione del motore più efficiente, che si prevede possa ridurre le emissioni di CO2 e migliorare il risparmio di carburante fino a circa il 4% per la XC60 e a circa il 2% per la XC90 in base al ciclo Wltp.

Infine, la casa automobilistica è in procinto di introdurre una speciale Black Edition per i modelli EX40, EC40 e XC40, sulla scia del successo ottenuto dalla XC60 Black Edition lanciata lo scorso anno.



