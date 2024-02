Land Rover Defender SW11 Limited Edition: solo per l'Italia

Land Rover ha presentato in anteprima alla Milan Music Week la SW11 Limited Edition, basata sulla Defender 90 X-Dynamic SE, ordinabile al prezzo di partenza di 86.814 euro. Realizzata in onore di uno dei quartieri attualmente più vivaci di Londra, che ospita la Battersea Power Station, la vettura è disponibile in 50 esemplari riservati esclusivamente al mercato italiano.

A livello di design la Land Rover SW11 Limited Edition si distingue per il corpo vettura di colore nero intervallato dagli inserti English Green a contrasto, ispirati ai colori naturali del Battersea Park. Inoltre, nel portellone posteriore spicca il badge "SW11 ONE OF FIFTY", ed i clienti potranno scegliere se mantenere o eliminare la ruota di scorta esterna. L'abitacolo si contraddistingue per gli esclusivi dettagli di colore verde, con un badge rifinito al laser su ciascuna estremità che risulta visibile ad ogni volta apertura delle portiere. Sotto al cofano della SW11 Limited Edition troviamo il propulsore mild-hybrid D200 diesel del Defender, abbinato al cambio automatico a otto velocità.

