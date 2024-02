Mercedes-AMG C 63 S E Performance cambia le regole del gioco

Tecnologia al servizio di un nuovo approccio alla performance, per la nuova Mercedes-AMG C 63 S E Performance che scende in campo per cambiare le regole del gioco. Il numero che conta è il 680, ovvero quello riferito ai CV messi a disposizione dal propulsore composto dal motore da 2,0 litri all'anteriore e dal motore elettrico sull'asse posteriore, il tutto per un'esperienza di guida da supercar.



Il gruppo propulsore elettrico e la batteria ad alte prestazioni da 400 volt sono sviluppati da AMG e proprio come in Formula 1 la batteria è stata progettata specificamente per erogazione di potenza e rilascio rapidi, con un innovativo raffreddamento diretto delle celle. L'autonomia elettrica di 13 chilometri consente un raggio d'azione utile per un utilizzo cittadino o nelle aree residenziali. La potenza combinata del sistema, invece, è di 500 kW.

Il nuovo modello di Affalterbach, che viene lanciato contemporaneamente in versione berlina e station wagon, vede, per la prima volta in una C 63, il sistema di trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+, utilizzato per trasferire la potenza motrice alla strada. Non manca nemmeno la modalità Drift e l'asse posteriore sterzante attivo di serie.

Se sotto al cofano la Mercedes-AMG C 63 S E Performance punta all'eccellenza in fatto di prestazioni (gestibili però anche nella guida di tutti i giorni), il design non è da meno, grazie alla grembialatura anteriore e le sue proporzioni più muscolose.

I modelli berlina e station wagon sono entrambi basati su una carrozzeria AMG modificata. Il frontale è più lungo di 50 millimetri e i parafanghi anteriori sono più larghi che la distinguono dalla Classe C. In termini di lunghezza, la berlina e la station wagon misurano 83 millimetri in più. In larghezza, l'aumento è di 76 millimetri.

Tutta la sportività che si addice alle promesse 'corsaiole' della Mercedes-AMG C 63 S E Performance, non viene meno nemmeno all'interno dell'abitacolo. Protagonisti sono i sedili sportivi AMG. Colori esclusivi e vari rivestimenti in pelle nappa con stemma AMG in rilievo nei poggiatesta anteriori sottolineano il lato sportivo ma anche lussuoso. Il sedile AMG Performance di seconda generazione, completamente ridisegnato, è invece disponibile come optional.

Nel caso poi dovesse trovarsi in pista, la nuova arrivata in casa Mercedes-AMG può contare anche sulla distribuire intelligente dell'utilizzo dell'energia elettrica su un giro di pista, per ottimizzare il tempo sul giro con un utilizzo mirato della potenza del motore elettrico.

Questa strategia di boost basata sul tracciato è già memorizzata per 30 circuiti noti. Verrà gradualmente estesa a un totale di 70 circuiti tramite download. Prima di partire, il guidatore deve solo selezionare la pista sul display centrale, ad esempio il circuito tedesco di Hockenheim, e poi attivare la strategia di boost con un cursore. Quindi attiva la modalità di guida Race ed è pronto per sfidare il tempo sul giro. A listino, la Mercedes-AMG C 63 S E Performance, parte da 125.322 euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA