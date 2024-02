Brabus Rocket 1000, Mercedes 'razzo' in serie limitata

Con la bellezza di 1.000 Cv sotto il cofano e una velocità di punta di 316 km/h autolimitati elettronicamente, la Mercedes-Benz Amg-GT ibrida diventa, praticamente, un razzo. Non a caso, il preparatore tedesco Brabus, che ha messo a punto questa esagerata elaborazione, prodotta in serie limitata di 25 esemplari, ha chiamato la sua ultima creazione Rocket 1000.





Vistose appendici aerodinamiche e dettagli unici in fibra di carbonio la rendono distinguibile a distanza dalle altre berline della Stella con il logo della divisione sportiva di Affalterbach. Oltre al generoso alettone, fanno bella mostra di sé gli archi passaruota in kevlar, i quattro scarichi posteriori con dettagli terminali in fibra di carbonio e i particolari cerchi in lega monoblocco che mostrano i dischi freni carboceramici e celano generosi pneumatici da 275/35 ZR 21 all'anteriore e 335/25 ZR 22 al posteriore.

La cura vitaminica a cui sono stati sottoposti sia l'unità elettrica sia soprattutto il V8 Mercedes-Amg, è stata massiccia.

In particolare, il Twin-turbo benzina è stato incrementato nella cilindrata sino a 4,5 litri con un guadagno di 157 Cv. Il tutto ha portato a un notevole incremento della coppia motrice complessivamente disponibile che ora, nel punto di picco massimo, fa segnare la bellezza di 1.820 Nm, 350 Nm in più rispetto ai 1.470 Nm della già brillante versione di serie. Un valore "monstre" che nell'utilizzo standard viene limitato a 1.620 Nm, per preservare la durata dei principali organi meccanici della vettura. Da notare, poi, che la batteria agli ioni di litio da 6,1 kWh, installata a bordo, permette alla Rocket 1000 di marciare in elettrico per circa 12 chilometri.

Proposta a 450mila euro più tasse, questo gioiello su ruote realizzato dall'officina di Botropp è una coupé ibrida a quattro porte e quattro posti ed emissioni Euro 6-d. Dispone di trazione integrale e cambio speedshift a 9 rapporti. È in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e di raggiungere i 200 km/h in appena 9,7 secondi Twin-turbo. Per i 300 km/h con partenza da fermo le bastano 23,9 secondi. Nasce appunto come estremizzazione della Mercedes-Amg Gt 63 S E Performance, di cui riprende l'impostazione ma rispetto alla quale presenta una carreggiata allargata di 67 mm e si distingue per numerosi dettagli esterni e interni. In particolare, l'abitacolo già lussuoso firmato Mercedes è stato ulteriormente impreziosito con numerosi elementi personalizzabili, realizzati in materiali di lusso e assemblati artigianalmente. .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA