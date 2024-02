Mercedes, la Classe G diventa speciale con i diamanti

Mercedes ha lanciato sui canali social, nel giorno di San Valentino, la campagna Classe G Stronger Than Diamonds Edition per l’arrivo dell’esclusiva variante della G 500 prodotta in soli 300 esemplari. Si tratta di una vettura che abbina alle caratteristiche di design, resistenza, e durata, della Classe G, la bellezza dei diamanti. Infatti, sfoggia una vernice Manufaktur grigio palissandro magno sviluppata ad hoc, un diamante da 0,25 carati incastonato in tutti e quattro i perni di chiusura delle porte, ed il logo del diamante in rilievo nelle maniglie esterne.

La chiave, inoltre, presenta uno stemma d'argento sul retro che riporta il nome dell'edizione speciale e l'emblema del diamante. Nell’abitacolo spicca il pacchetto Manufaktur con interni in pelle nappa di colore nero e cuciture rosa a contrasto. Non mancano tappetini specifici e soglie battitacco dedicate che si illuminano. I facoltosi proprietari riceveranno anche un copriauto nero con un design esclusivo, ed un certificato relativo alla provenienza dei diamanti. Il prezzo di questa Classe G speciale, in Germania, è di 175.000 euro.

