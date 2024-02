La nuova Citroën ë-C3 è arrivata da Stellantis&You

Dopo il suo debutto in società durante la settimana del Festival di Sanremo, la nuova Citroën ë-C3 arriva allo showroom Citroën, che presenta anche in anteprima della corporate identity, presso lo Stellantis & You di via Gattamelata a Milano.

Il modello è quello nato grazie alla formula 'Elettrico Sociale Citroën' e agli incentivi statali di recente approvazione e prossima applicazione. La formula prevede anticipo zero, un canone mensile da 49 euro al mese e Wallbox inclusa.

Semplice anche la gamma con due allestimenti, ovvero You, da 23.900 euro e Max, da 28.400 euro.

"L'accessibilità dei veicoli - ha dichiarato Giovanni Falcone, managing director; Citroën Italia - è sempre stata un tratto distintivo di Citroën. Tuttavia, le preferenze dei clienti per i veicoli del segmento B stanno evolvendo, con una maggiore inclinazione verso Suv e una crescente richiesta di propulsione elettrica nelle città. Queste nuove aspettative rappresentano una sfida per i costruttori europei, che Citroën affronta con la Nuova ë-C3".

La nuova ë-C3 utilizza un pacco batterie Lfp (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un'autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo Wltp La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all'80% della capacità in 26 minuti.

La ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all'80%, richiede circa 4h10 utilizzando una potenza di 7kW, o 2h50 se è disponibile una potenza di 11kW. L'accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata sia domestiche che pubbliche è facile grazie al cavo Mode 3 fornito in dotazione, ideale per la ricarica regolare a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA