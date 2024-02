Changan Uni-Z suv che interagisce emotivamente col guidatore

Dopo le prime informazioni diffuse in Cina dal Ministero dell'Industria e dell'Informatica sulle caratteristiche di questo suv ibrido plug-in compatto, è ora lo stesso costruttore Changan Automobile ad anticipare le prime immagini di Uni-Z, ultimo arrivato in questa serie.



Denominati Yinli in cinese - parola che significa gravità - i modelli Uni sono stati ideati dal gruppo di Chongqing puntando su contenuti giovanili e tecnologici per soddisfare maggiormente le esigenze dell'utenza più giovane con quella che Changan definisce "un'esperienza di guida più pura e intelligente".

Anche il nuovo Uni-Z, che segue i precedenti Uni-T, Uni-K e Uni-V, è caratterizzato da un design esterno ispirato al linguaggio 'Boundless' e alle più recenti auto di Changan che - ricorda la stessa azienda - sono il risultato di "un modello globale di ricerca e sviluppo collaborativo sviluppato in sei Paesi e nove luoghi.

Si tratta delle sedi di Chongqing (Pechino), Hebei, (Hefei), Yokohama (Giappone), Birmingham (Regno Unito), Detroit (Stati Uniti), Monaco (Germania) e soprattutto Torino, dove il centro stile ha appena festeggiato 20 anni di attività. In totale sono 100 i designer che lavorano per l'azienda.

Il suv Uni-Z sarà equipaggiato con un nuovo sistema basato su un motore aspirato da 1,5 litri, con una potenza massima del motore termico di soli 72 kW (98 Cv) che secondo l'azienda porterà - combinato con la sezione elettrica - "un'esperienza di guida ibrida dirompente".

Denominato Blue Whale iDD, il sistema unisce il propulsore turbo 1.5T a una trasmissione elettrica a tripla frizione e a un pacco batterie ad alta energia. La potenza complessiva del sistema è di 210 kW (285 Cv) e, secondo l'omologazione Nedc, l'autonomia con un pieno raggiunge 1.100 km.

Changan specifica che l'energia totale della batteria è di 30,7 kWh tale da permettere un'autonomia puramente elettrica (Nedc) di 130 km. Il consumo di carburante ogni 100 chilometri - anche in condizioni di carenza di energia elettrica - è di soli 5 litri.

La batteria supporta ricariche CA e CC e, in modalità di ricarica rapida CC, sono necessari circa 30 minuti per caricarsi dal 30% all'80%. Ha inoltre una funzione con presa esterna, per dispositivi - come macchine da caffè e altri piccoli elettrodomestici da campeggio - fino a 3,3 kW di assorbimento. Uni-Z è lungo 4730 mm, largo 1890 e alto 1660 con un passo di 2795 mm garanzia di un abitacolo spazioso anche nel divanetto posteriore.

All'interno spiccano la plancia con il display centrale sospeso di grandi dimensioni soprattutto un elemento di interazione uomo-macchina (ha la forma di un'astronave ed è vicina al parabrezza) che può offrire una esperienza di guida tecnologica e immersiva.

Il lancio di Uni-Z è previsto nel primo trimestre di quest'anno, con un prezzo in Cina di circa 150.000 yuan cioè 19.600 euro.



