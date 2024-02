Ford Ranger ancora più audace nella versione MS-RT

Si chiama Ranger MS-RT l'ultima novità svelata da Ford Pro, per un’esclusiva versione del celebre pick-up, caratterizzata da prestazioni estreme e dal design ispirato al mondo del motorsport. Il nuovo modello è stato progettato e sviluppato in collaborazione con MS-RT, ovvero una divisione di M-Sport, partner di Ford per il programma rally, per unire prestazioni e design, mantenendo però qualità del Ranger, come capacità di carico e traino di riferimento per il settore.

"Con l’ingresso del Ranger MS-RT nella gamma Ford Pro - ha commentato Hans Schep, general manager Ford Pro Europe - offriamo una soluzione emozionante e spettacolare a quei clienti che vogliono dare un'impronta distintiva alla loro attività anche con il proprio veicolo di lavoro. Il Ranger MS-RT è la soluzione perfetta per chi desidera accelerare la produttività della propria azienda grazie alla piattaforma Ford Pro e vuole farlo con stile". Basata sul Ford Ranger di nuova generazione, la versione MS-RT unisce un'estetica sportiva a una serie di aggiornamenti ad assetto, sospensioni e cerchi. Il motore scelto per la speciale versione di Ranger è il diesel V6 da 3,0 litri da 240 CV e 600 Nm di coppia, con cambio automatico a 10 rapporti.

Il veicolo è dotato del nuovo sistema di trazione integrale permanente e4WD disponibile per la nuova gamma Ranger. La versione MS-RT mantiene la capacità di carico superiore del Ranger, 1 tonnellata5 e la capacità di traino di 3.500 kg6. Il nuovo Ranger MS-RT sarà ordinabile in tutta Europa, Italia compresa, con consegne a partire dalla metà del 2024.

