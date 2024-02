In Europa con la Nuova Ypsilon, prima elettrica di Lancia

Lancia, brand di Stellantis, ritorna in Europa con la Nuova Ypsilon. E' il primo modello elettrico del marchio, ma avrà anche una versione ibrida. L'auto è stata presentata presso il Cassina Store a Milano. Il debutto avviene infatti attraverso la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, in versione 100% elettrica, ordinabile da oggi 14 febbraio in Italia e disponibile in 1.906 unità numerate e certificate.





E' il primo dei i tre modelli del piano strategico della Lancia, che prevede un'ambiziosa strategia di elettrificazione e un nuovo modello distributivo. "Con la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, ripartiamo dall'Italia. Il suo design è ispirato al glorioso passato del marchio, che viene ora reinterpretato in chiave moderna. Il modello rappresenta la massima espressione del comfort e del design a bordo, caratterizzato da tecnologia e connettività ai vertici della categoria, ma sempre semplici e intuitive, in perfetto stile Lancia. Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione con Cassina che, insieme al Centro Stile di Torino, ha progettato un vero e proprio salotto, ispirato alle accoglienti abitazioni italiane" sottolinea Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia.





A partire dalla prima metà del 2024, il marchio Lancia entrerà in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città, nelle quali risiedono i futuri clienti del marchio. I primi mercati coinvolti, a metà dell'anno, saranno Belgio e Olanda, seguiti da Francia e Spagna e, nel 2025 da Germania. Tre i criteri - spiega Napolitano - che hanno guidato la selezione dei Paesi. Il primo è l'amore e la passione per i prodotti Made in Italy, con Spagna, Belgio e Francia in cima alla classifica. Il secondo criterio è la rilevanza delle vendite online con l'Olanda in testa. Il terzo criterio è la dimensione del segmento B premium, dove Spagna, Francia e Belgio rientrano nelle prime cinque posizioni.



