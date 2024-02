Škoda Fabia Young Edition strizza l'occhio ai giovani

La versione Young Edition arricchisce la gamma Škoda Fabia MY24. Studiata in Italia per incontrare i gusti e le necessità del pubblico più giovane e dei neo-patentati, la nuova arrivata è disponibile unicamente con le motorizzazioni 1.0 da 80 Cv (idonea per i neo-patentati) e 1.0 Tsi 95 Cv.

L'equipaggiamento di serie comprende, tra gli altri, i principali Adas, la strumentazione digitale, i protocolli smartphone wireless, la vernice metallizzata, i cerchi in lega e i sensori di parcheggio con retrocamera. Nella fase di lancio, con il contributo delle concessionarie aderenti, Nuova Škoda Fabia Young Edition è proposta con formula Clever Value, a valore futuro garantito, anticipo 2.000 euro con Tan 1,99% e rata di 169 euro/mese.

Škoda Fabia Young Edition non è solo sicura e connessa, ma strizza l'occhio ai giovani grazie a un'estetica personale e personalizzabile. Sono di serie in cerchi in lega da 15" in colore nero e nere sono anche le calotte degli specchietti retrovisori, per creare un deciso contrasto con i colore metallizzati della carrozzeria.

La dotazione standard, infatti, include la vernice metallizzata, che il cliente può scegliere tra Blu Race, Bianco Luna e Grigio Grafite. In opzione è possibile scegliere la vernice Arancione Sunset con un prezzo vantaggioso rispetto al listino.

Škoda Fabia Young Edition è proposta con le motorizzazioni 1.0 MPI 80 CV, idonea per la guida dei neo-patentati, e 1.0 TSI 95 CV. Entrambi i propulsori sono abbinati a cambi manuali a 5 rapporti.

