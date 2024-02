Aston Martin: la nuova Vantage debutta in grande stile

Aston Martin ha presentato la AMR24, con cui correrà il campionato mondiale di F1, e con cui cercherà di replicare la stagione 2023, nella quale ha conquistato nove podi e 280 punti. Oltre al bolide di F1, nello stesso evento, a Silverstone, ha mostrato la nuova Vantage, progettata per veri piloti, e la sua declinazione da pista, la Vantage GT3, destinata alle gare endurance, tra cui la 24 Ore di Le Mans 2024. La Vantage GT3 raccoglie l'eredità della Vantage GTE, che ha ottenuto ben 52 vittorie di classe e 11 titoli mondiali tra il 2012 e il 2023.

Nello specifico, la nuova Vantage è spinta da un motore 4.0 Twin-Turbo V8 costruito a mano, ed accoppiato ad un cambio automatico ZF a 8 rapporti, con un picco di potenza di 665 CV e una coppia di 800 Nm, precisamente 155 CV e 115 Nm in più rispetto ai valori del modello precedente. A livello di performance, la velocità massima è superiore ai 325 km/h, mentre lo scatto da 0 a 96 km/h è coperto in 3,4 secondi, grazie al nuovo sistema Launch Control.

Esteticamente, la nuova Vantage presenta una carrozzeria più larga di 30 mm, un frontale completamente ridisegnato con un'apertura della griglia venata più ampia del 38% ed un nuovo design dei fari Matrix LED con DRL integrati. Inoltre, sfoggia l'iconico side strake Aston Martin quale punto focale delle prese d'aria sulle fiancate, nuovi cerchi in lega forgiati da 21 pollici, retrovisori senza cornice, nuove maniglie delle portiere, ed un paraurti posteriore più ampio, che incorpora prese d'aria laterali e terminali di scarico quadrupli di diametro maggiore.

"Queste tre sorelle della velocità arricchiscono il nostro DNA di un nuovo dinamismo. La presentazione in contemporanea della nuova Vantage e della Vantage GT3, nello stesso giorno in cui viene presentata la AMR24 di Formula Uno a Silverstone - ha dichiarato Lawrence Stroll, Presidente di Aston Martin - dimostra la nostra ambizione di essere leader in F1 e di creare le auto sportive più belle ed emozionanti del mondo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA