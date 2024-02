Abarth 695 75°Anniversario: sarà prodotta in 1368 esemplari

Si chiama Abarth 695 75° Anniversario ed è una serie limitata che celebra l'avvicinarsi dei 75 anni del brand dello scorpione, sarà disponibile in soli 1.368 esemplari, proprio come i 1.368cc del motore 1.4 T-Jet che la spinge.

L'unità in questione, sovralimentata mediante un turbocompressore Garrett GT 1446, eroga 180 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, ed è in grado di spingerla, dove consentito, fino alla velocità massima di 225 km/h, facendola scattare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Tra gli accessori presenti su questa vettura troviamo lo scarico Record Monza con valvola attiva, e gli ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi. Questa serie speciale, inoltre, si distingue anche per una livrea total black, ed un logo dedicato esposto sia all'interno. Completano il look i vetri oscurati, i loghi Abarth dorati su entrambi i lati e gli sticker esclusivi del 75° Anniversario a forma di testa di pistone, gli esclusivi cerchi in lega dorati da 17 pollici, ed un impianto frenante ad alte prestazioni con dischi ventilati e forati da 305x28 mm serrati da pinze Brembo nere in alluminio.

L'abitacolo sfoggia la plancia in Alcantara nera ed i nuovi sedili in carbonio specifici Sabelt con cuciture dedicate.

