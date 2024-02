Toyota Yaris Hybrid 130, anima green con carattere sportivo

C'è molto spirito GR nella nuova generazione della Toyota Yaris e in particolare nella versione ibrida 1.5 da 130 Cv che debutta nei prossimi giorni (17-18 febbraio) nelle concessionarie italiana ad un prezzo che - promozioni e incentivi esclusi - va dai 29.400 euro della Lounge e arriva ai 31.700 delle Premiere e GR Sport.





Un mood che nasce dai grandi successi agonistici ottenuti con la Yaris che Gazoo Racing (GR appunto) ha realizzato per partecipare al mondiale rally, e cioè titolo il costruttori - assieme a quello piloti e copiloti - nel 2021 e nel 2022, Toyota ha correttamente migliorato il carattere della sua Segmento B di punta, Come è emerso dal test nella zona di Sitges (Barcellona) Yaris Hybrid 130 non si dimostra infatti solo evoluta a livello del sistema propulsivo rispetto alla Hubryd 115 (che resta in gamma per gli allestimenti Active e Trend) ma anche più precisa e piacevole nella guida, tanto da avvicinarla al mondo delle piccole sportive.

La presenza di pneumatici Bridgestone 205/45 R 17 montati appunto su cerchi da 17 pollici, e una serie di miglioramenti alle sospensioni e al sistema di sterzo, rendono davvero sicura ed emotivamente appagante la guida ad andature - dove la strada e i limiti lo permettono - più dinamiche.

Rispetto alla precedente generazione l'incremento delle prestazioni è legato all'introduzione di un nuovo gruppo integrato ibrido 'transaxle' con un motore-generatore elettrico più potente. L'output sale da 59 a 62 kW (cioè da 80 a 84 Cv) e questo - insieme a modifiche al software e all'hardware dell'unità di controllo della potenza (Pcu) - ha fatto salire del 12% la potenza di sistema.

Si passa dunque da 116 a 130 Cv e, soprattutto, si ottiene una maggiore spinta (+30%) grazie all'aumento della coppia massima erogata dal motore elettrico passata da 141 a 185 Nm, valore che è disponibile nell'intero range di giri. Nella Yaris Hybrid 130 questo si traduce in un'accelerazione più rapida, (lo scatto 0-100 km/h si compie in 9,2 secondi) e soprattutto con prestazioni sono più rapide in fase di ripresa, come dimostra che una tipica manovra di sorpasso da 80 a 120 km/h si realizza in 7,5 secondi.

Non si può dimenticare però che Yaris Hybrid 130 può viaggiare frequentemente e a lungo in modalità 100% elettrica.

Toyota ha scelto di intervenire anche sulla batteria che è agli ioni di litio (prima erano al nichel-metallo idruro) con un risparmio di peso di circa il 27% e soprattutto una migliore efficienza e una maggiore capacità di immagazzinare e recuperare energia.

L'incremento di cilindrata ha avuto come conseguenza un leggero aumento delle emissioni di C02 (95-96 g/km, il dato migliore della categoria) ma che restano comunque nella fascia per ottenere - ove disponibili - gli incentivi e per poter accedere alle Aree C di molte città. Il consumo resta interessante, visto che per il ciclo combinato Wltp è pari a 4,2-4,3 litri/100 km.

Da notare che il sistema di gestione del propulsore ibrido tiene conto dello stato di carica (Soc) della batteria, delle condizioni di guida, dei tratti in discesa e della situazione del traffico. Utilizzando la combinazione di dati provenienti dal sistema di navigazione il 'cuore' digitale di Yaris Hybrid garantisce che la batteria - in base a percorso, traffico e pendenza - massimizzi la guida 100% elettrica.

Le novità, così come era stato annunciato nel maggio 2023 al momento del reveal di questa nuova generazione Yaris, non si limitano al comportamento e alle caratteristiche del sistema ibrido. La trasformazione della user experience è diventata ancora più coinvolgente grazie alla novità nella tecnologia digitale, nelle informazioni per il guidatore nell'intrattenimento e nella connettività di bordo.

Spiccano ad esempio il display digitale da 7 o 12,3 pollici - a seconda delle versioni 115 o 130 - per la strumentazione. In particolare gli allestimenti Lounge, GR Sport e Premiere Edition ne prevedono la personalizzazione con 12 opzioni di visualizzazione e display multi-informazioni a sinistra, al centro e a destra.

Ampliate anche le funzioni di sicurezza e assistenza alla guida del 'pacchetto' Toyota T-Mate, grazie anche all'adozione di una nuova telecamera e di un nuovo radar che possono effettuare una scansione più ampia e più profonda rispetto al passato.

Ne consegue, ad esempio, che il Pre-Collision System (PCS) è ora in grado di riconoscere una gamma più ampia di ostacoli sulla traiettoria dell'auto, compresi pedoni, ciclisti e, per la prima volta, motociclette. E debutta, a richiesta nelle Premiere e GR Sport, la funzione Smart Digital Key che - collegata all'applicazione MyT di Toyota - consente a un massimo di cinque utenti di accedere e avviare il veicolo utilizzando il proprio smartphone.



