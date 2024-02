Tecnologia e stile per Ford Puma che si rinnova

Ford Puma si rinnova e punta su eleganza e tecnologia. La casa dell'Ovale Blu ha svelato la nuova generazione del suo Suv compatto, chiamato a prendere il testimone della precedente generazione, che per Ford ha rappresentato un caposaldo degli ultimi anni in Italia e in Europa.

Molta attenzione è stata dedicata agli interni, completamente riprogettati per aumentarne sportività, funzionalità e stile. Il nuovo design degli interni è ispirato a quelle delle auto sportive, con schermi orientati verso il posto di guida e un numero ridotto di pulsanti per creare un ambiente essenziale. La connettività 5G consente poi di essere sempre connessi e veloci nei collegamenti. La tecnologia aiuta anche la guida, con il controllo automatico della velocità che aiuta a rallentare in corrispondenza di incroci e curve, mentre la telecamera a 360° offre una visione dall'alto sullo schermo centrale per una manovra perfetta anche negli spazi più ristretti.

Anche senza uno smartphone connesso, gli automobilisti possono poi utilizzare Alexa Built-in e chiedere informazioni oppure di riprodurre la musica preferita tramite la soundbar frontale e il sistema audio B&O a 10 altoparlanti. Nuovo comfort anche grazie al nuovo bracciolo centrale scorrevole. Il volante sportivo a due razze, dal design squadrato, si ispira a quelli delle auto da corsa e rende più agevole l'ingresso e l'uscita dall'abitacolo.

La nuova Puma è disponibile con motore Ford EcoBoost Hybrid da 1.0 litri da 125 Cv e 155 Cv che si avvale di una batteria da 48 volt per contribuire a risparmiare carburante o aumentare la reattività. Per una guida più sportiva, Ford Performance ha sviluppato la nuova Puma ST Powershift da 160 Cv (170 di picco).

La versione ST ha telaio, stile e specifiche tecniche di derivazione sportiva e si avvale di cambio automatico a sette marce, disponibile anche per altre varianti Puma.

Le motorizzazioni Mild Hybrid saranno affiancate da quella 100% elettrica della Puma Gen-E, la prima Puma a zero emissioni, che sarà svelata entro la fine dell'anno. I clienti possono scegliere tra le versioni Titanium, ST-Line e ST-Line. Sei, invece, sono i colori disponibili, incluso il nuovo Cactus Grey.

La nuova Puma, progettata e costruita in Europa, è già ordinabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA