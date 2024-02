Honda ZR-V e:Hev, tutti i vantaggi del sistema full hybrid

Nel combattuto segmento dei C-Suv nuovo Honda ZR-V occupa una posizione di spicco, non solo per il nuovo vantaggioso posizionamento (appena comunicato) dei listini, ma anche per la presenza unica di prerogative che uniscono la possibilità di guidare in modalità full electric soprattutto in città a velocità 'medie' con un feeling da berlina pur essendo seduti in posizione alta. Honda ZR-V assicura infatti prestazioni brillanti, grazie al propulsore 2.0 e:Hev full hybrid con 184 Cv, potente ma anche silenzioso, efficiente. Il tutto sfruttando i vantaggi della guida in elettrico senza collegarsi alla rete in quanto l'auto si ricarica anche con il sistema di frenata rigenerativa. Spicca la presenza di una versione aggiornata del sistema ibrido con due motori elettrici.

Come su Civic e:Hev, il propulsore ora produce potenza di 135 kW (184 Cv) e 315 Nm di coppia. E' così possibile accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi e, al tempo stesso, rispettare l'ambiente con emissioni di CO2 di 130 g/km (Wltp) e con consumi combinati di soli 5,7 l/100 km. Il sistema propulsivo full hybrid di ZR-V - va ricordato - unisce una batteria agli ioni di litio ad alta densità di potenza e due unità elettriche compatte, abbinate a un motore benzina da 2.0 litri a iniezione diretta e ciclo Atkinson.

Lo sviluppo di questo propulsore permette di passare in maniera impercettibile tra le modalità Ev, Hybrid ed Engine Drive senza richiedere l'intervento del guidatore. Gli esterni evidenziano un design moderno ed elegante, definito da superfici lineari che si slanciano dall’anteriore al posteriore. La personalità di Honda ZR-V è sottolineata dai sottili gruppi ottici anteriori, dall'ampia calandra stilizzata, con una estetica distintiva che si estende fino al posteriore dove spiccano il paraurti ben marcato e i gruppi ottici perfettamente integrati al portellone. Con le sue dimensioni, ZR-V è nel baricentro rispetto alla gamma dei suv Honda in Europa così da offrire elevati livelli di spaziosità, praticità e confort in un formato compatto, perfetto in città come nei lunghi viaggi. Lungo 4.568 mm, alto 1.620 e largo 1.840 e con un passo di 2.657 mm, ZR-V è più largo di 50 mm rispetto a HR-V e più basso di 59 mm rispetto a CR-V. Così da offrire un seducente equilibrio tra capacità, spaziosità e versatilità.

Disponibili cinque tinte per la carrozzeria (Diamond Dust Pearl, Ruse Black Metallic, Radiant Red Metallic, Platinum White Pearl e Still Night Blue Pearl) mentre negli interni spicca il nero, con accenti diversi a seconda delle versioni con sedili che possono essere in tessuto, misto pelle o interamente in pelle. Va sottolineato che Honda, nello sviluppo di questo modello inedito, si è concentrata sulla creazione di un abitacolo elegante e di classe, capace di integrare soluzioni che sono alla base di una funzionalità di alto livello.

La praticità è al primo posto con portaoggetti e funzioni intelligenti presenti in tutto l'abitacolo. Ed è unita con materiali di qualità, molto piacevoli al tatto, per offrire un confort e una qualità della vita a bordo ai vertici della categoria. Nuovo Honda ZR-V garantisce una perfetta visibilità verso l'esterno ed offre un'esperienza dinamica coinvolgente e appagante. L’alta posizione di guida offre una visuale ampia sia dal parabrezza che dai finestrini. Il campo visivo frontale è stato massimizzato arretrando il più possibile i montanti anteriori, montando i tergicristalli intelligenti con spruzzatori integrati sotto la linea del cofano e disegnando linee continue sul cofano.

La presenza della sofisticata tecnologia HMI connette tutti i passeggeri al mondo esterno, anche tramite le funzioni Apple CarPlay e Android Auto. ZR-V è - tra l'altro - dotato di serie dell'avanzata gamma di tecnologie per la sicurezza attiva Honda Sensing che è tra i più completi della sua categoria. Utilizzando le informazioni della telecamera insieme a una serie di sensori high tech Honda Sensing avvisa e assiste chi è alla guida in situazioni potenzialmente pericolose.

E' il caso del sistema di frenata a riduzione d’impatto che arresta l’auto se viene rilevata l’impossibilità di evitare la collisione. Oltre all'allarme acustico se necessario viene automaticamente attivato il freno. Il nuovo listino di ZR-V e:Hev evidenzia rispetto alle precedenti quotazioni una riduzione di prezzo di 1.400 euro per la versione Elegance (proposte a 42.300 euro) e di 2.000 euro per entrambe le versioni Sport e Advance (rispettivamente 43.500 e 45.600 euro). E' in atto anche una promozione che prevede 5.400 euro di eco-incentivi Honda e che porta il listino d'ingresso a 36.900 euro.

