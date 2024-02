Cresce appeal di guida per Skoda Kamiq e Scala 2024

All'apprezzata sostanza e robustezza, Skoda Kamiq e Scala aggiungono con la versione 2024 anche più tecnologia e cura nei particolari.

Novità che si traducono in un maggior piacere di guida nell'uso quotidiano, come apprezzato in un test con entrambi i modelli, effettuato sotto la pioggia tra le campagne intorno a Francoforte. L'aggiunta di un tocco di stile ricercato, poi, unito alla dotazione arricchita da alcuni particolari furbi, come le tasche porta tablet e cellulare per i passeggeri posteriori, la ricarica wireless per lo smartphone, il nuovo sistema di navigazione, comportano una maggiore soddisfazione nel possesso quotidiano.

Già prenotabili in prevendita, in arrivo nelle concessionarie nel corso del mese di marzo, Kamiq e Scala rappresentano due diversi aspetti vincenti a livello europeo del brand del Gruppo Volkswagen. La prima, suvvino dal look originale, è il modello più venduto della Casa di Mladá Boleslav in Italia ma anche in Portogallo, Spagna e Grecia. La seconda, macchina meno eccitante nelle forme, ha guadagnato appeal estetico con questo aggiornamento (specie nella più sfiziosa versione Monte Carlo) grazie ai nuovi paraurti, alla griglia ridisegnata, alle luci dallo stile rivisto e ai cerchi di stile differente. Fattori che dovrebbero contribuire a confermarla come la vettura "best seller" della categoria in alcuni Paesi dell'Est Europa (Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia).

Costruite sulla piattaforma MQB-A0, nelle proposte 2024 le due vetture offrono una gamma di propulsori benzina TSI aggiornata nei livelli di emissioni, con la novità del tre cilindri 1.0 Tsi da 115 Cv (che sostituisce il precedente 110 Cv), provato in Germania in abbinamento al cambio manuale a 6 marce. Un motore che frulla solo quando gli si tira il collo e che nella maggior parte delle situazioni di utilizzo mantiene pacata la sua voce, mostrando un brio soddisfacente in ripresa.

Queste due model year 2024 sono riconoscibili per i nuovi frontali, con ritocchi alla mascherina e gruppi ottici rivisti e per la Kamiq la nuova piastra di protezione, con tre feritoie il cui stile è stato ripreso dalla piastra posteriore. Interessanti gli aggiornamenti negli arredi degli abitacoli, ora realizzati con maggior uso di materiali riciclati. A bordo di entrambe si apprezzano la strumentazione digitale e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Il nuovo infotainment prevede uno schermo da 8" o, in alternativa, un 9" pollici di tipo a sfioramento, integrabile anche con navigatore satellitare. Da citare, poi, per la Scala la presenza nella dotazione standard del climatizzatore bizona di tipo Climatronic.

Seduti sul divano della Kamiq si nota la presenza della nuova vaschetta con portabibite di dimensione variabile, sistemata alla base delle due bocchette centrali d'aerazione, poco sotto i due connettori usb-c. Una novità utile, che però porta via spazio per le gambe di un eventuale quinto passeggero.

Tra i nuovi optional, da citare i gruppi ottici full Led con tecnologia Matrix (previsti di serie per le versioni Monte Carlo) e l'azionamento elettrico del portellone posteriore, passando il piede sotto il paraurti, utile quando si deve caricare la vettura e si hanno le mani occupate da borse e pacchi.

Per Kamiq 2024, la gamma si articola su 19 proposte, con prezzi da 24.700 a 33.650 euro. L'offerta propulsori comprende il noto 1.0 Tsi 95 Cv, il mille da 115 Cv provato in Germania, offerto oltre che con il valido 6 marce manuale dell'esemplare guidato anche con cambio automatico Dsg a 7 rapporti e, al top per brilantezza, il quattro cilindri benzina 1.5 Tsi da 150 Cv, anch'esso con due tipi di trasmissione.

Stesso ventaglio di motori per Scala 2024, per un totale però di 11 varianti, con un ventaglio di prezzi che spazia dai 25.350 della 1.0 Tsi 95 Cv Selection per arrivare ai 33.850 euro della top di gamma 150 Cv Monte Carlo.

