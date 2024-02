Fiat Collezione 1957, ispirata alla Dolce Vita

Vettura iconica per definizione, la Fiat 500 nell'esclusivo allestimento Collezione 1957 punta a diventare un oggetto dei desideri per i collezionisti di tutto il mondo. Ne verranno, infatti, prodotte solo 1957, come l'anno di debutto del modello, e saranno vendute solo in alcuni Paesi europei e in Giappone. Ispirata nello stile alla Dolce Vita, l'ultima nata a Torino si riconosce al colpo d'occhio per lo stile ed è identificata da una targhetta numerata.





Realizzato sulla base della 500 Cabrio, quest'esclusivo Cinquino sfoggia carrozzeria bicolore (Bianco Gelato e Verde Rugiada) con capote Beige, "linea di bellezza" argento e cerchi in lega da 16" bianchi diamantati.

A livello stilistico si notano le calotte degli specchietti retrovisori cromati e la terza luce con serigrafia celebrativa.

I sedili in colore avorio presentano inserti in pelle Frau e il logo "One of 1957" ricamato. Completano il quadro plancia in legno e targhetta sul tunnel centrale.

La ricca dotazione di serie include dettagli cromati, display digitale TFT da 7" a colori, infotaiment con connessione "online" Mopar Connect, fari Drl a Led e fendinebbia.

In occasione della presentazione di questa "limited edition", da Torino sottolineano: "Tre generazioni in 67 anni, a partire dalla prima del 1957 che è diventata un'icona della mobilità e della libertà di movimento italiana. Nel 2007, la seconda generazione: la Fiat 500 si è evoluta in un'icona di moda e stile portando l'eleganza italiana nel mondo; ha ricevuto centinaia di premi internazionali, tra cui il premio "Auto dell'anno" nel 2008, ed è stata protagonista sulle strade in 80 diversi Paesi. Nel 2020, la terza generazione della Fiat 500 ha rivoluzionato, ancora una volta, la mobilità urbana all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione con le sue dotazioni di innovazione e tecnologie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA