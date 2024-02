Great Wall prepara una nuova limousine elettrica per la Cina

A otto anni dal lancio della sua ultima berlina uno dei grandi costruttori cinesi, la Great Wall torna in questo segmento ma lo fa trascurando i segmenti popolari e mirando invece in alto, anzi al top del mercato. Oggi il Gruppo Great Wall Motor Company Limited - che è quotato alla borsa di Hong Kong - è presente a livello globale con i marchi Gwm Pickup, Haval, Tank, Wey e Ora.

Il nuovo modello ha la non celata intenzione di far concorrenza nel mercato interno - soprattutto nell'ambito delle auto aziendali - alle varie Bmw Serie 7, Maybach e Bentley passo lungo. Ma anche alla Hongqi H9 del Gruppo Faw che è oggi adottata dall'apparato dirigenziale di Pechino.

Con questo obiettivo Great Wall ha annunciato la nascita del nuovo brand ZX solo elettrico e solo luxury ed h rilasciato per il momento un unico schizzo della nuova ammiraglia cinese che condividere alcune somiglianze con la rivale Hongqi H9.

L'auto appare ancora più grande, con un passo più abbondante che lascia ipotizzare l possibilità che la ZX possa essere adottata - in un futuro 100% elettrico - come auto ufficiale di Stato al posto della Hongqi N701.

Di questa limousine 'green' si sa ben poco, se non che dovrebbe avere una lunghezza superiore ai 5,5 metri, più imponente dunque della Bmw i7 (5,39) e della Mercedes Eqs (5,26) e soprattutto della Hongqi H9 (5,14). Nello schizzo ufficiale la futura ZX - che nulla ha a che fare con lo storico modello della Citroen prodotto fra il 1991 e il 1998 - mostra grandi ruote, che nella realtà potrebbero avere un diametro effettivo di 23 pollici.

Gli elementi stilistici che ricordano la Hongqi H9 sono numerosi, come l'importante accento cromato che corre lungo la base delle porte per poi estendersi verticalmente (in questo caso come diagonale) prima del passaruota anteriore. E gli elementi cromati si ritrovano nelle cornici dei finestrini e nelle telecamere che fungono da specchietti retrovisori esterni.

I media cinesi anticipano che Great Wall Motors presenterà in anteprima ad aprile la nuova ammiraglia ZX come concept al prossimo Salone dell'Auto di Pechino mentre il del lancio del modello di produzione (certamente limitata) dovrebbe avvenire nel quarto trimestre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA