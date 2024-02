Spartan 2.0 EV, 4x4 ceco costruito sull'indiano Force Gurkha

Torna sul mercato il fuoristrada ceco Spartan EV che era stato prodotto in precedenza dalla Mw Motors partendo dalla elettrificazione del vetusto mezzo militare russo Uaz Hunter.

Con l'aggiunta del suffisso 2.0 e prendendo come veicolo 'donatore' l'indiano Force Gurkha, lo Spartan EV è pronto ad essere distribuito nei mercati europei - tra i primi mercati quello del Regno Unito - con un prezzo che dovrebbe essere inferiore ai 60mila euro.

Il posizionamento di questo fuoristrada 'nudo e duro' è, evidentemente quello dei mezzi da lavoro. Lo confermano il telaio a longheroni, l'elevata altezza da terra e quel tipo di costruzione spartana che - indispensabile in India - fa la differenza anche in Europa rispetto ai suv occidentali, quasi tutti con carrozzeria portante.

Lungo 4.116 mm e largo 1.812 mm, lo Spartan 2.0 EV è considerevolmente più piccolo della maggior parte dei fuoristrada (a vantaggio della manovrabilità di spazi ristretti) ma è più grande del Suzuki Jimny di cui riprende il look 'boxy'.

Il suo angolo di attacco (quello anteriore) è di 38 gradi e quello di uscita è di 35 gradi, con un angolo di dosso stimato in 25 gradi. Il peso a vuoto dello Spartan 2.0 EV è di 2.350 kg, la capacità di carico è d 1.025 kg e quella di traino di 3.000 kg.

Mentre scocca, telaio a longheroni, sospensioni, elementi della trasmissione 4x4 e abitacolo sono fornite da Force Motors, la ceca Mw Motors realizza in proprio la conversone elettrica - basata su una batteria cinese da 57,4 kWh - con un motore singolo che trasmette 176 Cv e un'enorme coppia di 1.075 Nm.

Lo fa attraverso una scatola transfer con trazione selezionabile a due o quattro ruote selezionabile e rapporti ridotti basse. Sono inoltre presenti differenziali con bloccaggio manuale nella parte anteriore e posteriore e controllo della discesa.

Mw Motors dichiara un'autonomia di circa 240 km con la possibilità di effettuare la ricarica co colonnine fino a 90 kW, per cui un 'rabbocco' dal 20 all'80% dovrebbe richiedere poco più di mezz'ora. È possibile anche la ricarica bidirezionale, il che significa che lo Spartan 2.0 EV può fornire 230 V agli utensili elettrici e ad altre apparecchiature.

