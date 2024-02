Mercedes GLC 43 4Matic Coupé: ordini aperti in Germania

Si aprono gli ordini sul mercato tedesco per la Mercedes-AMG GLC 4Matic Coupé, il Suv sportivo di segmento C, che in Germania ha un prezzo di partenza di 89.250 euro. La vettura completa l'offerta tra le medie della stella griffate AMG. Esteticamente, si distingue per la calandra realizzata per i modelli AMG, e per un'aerodinamica dedicata, a cui contribuiscono gli elementi nella parte bassa della vettura, come le minigonne laterali, l'estensione del paraurti anteriore, e l'estrattore posteriore circondato dai 4 terminali di scarico.





Completano il quadro i cerchi in lega dal design sportivo ed il piccolo spoiler posteriore. L'abitacolo è caratterizzato dai sedili sportivi in pelle ecologica.

Sotto il cofano trova spazio un motore 2 litri a 4 cilindri sovralimentato con turbocompressore elettrico capace di erogare una potenza di 421 CV ed una coppia massima di 500 Nm. Inoltre, è possibile avere un boost di 14 CV che, all'occorrenza, rende il carattere della vettura ancora più esuberante. A livello dinamico spiccano le ruote posteriori sterzanti, la trazione integrale, e le sospensioni con sistema di smorzamento adattivo.

