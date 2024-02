Kimera EVO38: l'evoluzione della Lancia 037 continua

Se la Kimera EVO37, prodotta in 37 esemplari, ha riproposto in chiave moderna la mitica Lancia 037, l'ultima auto da rally a vincere un mondiale con 2 sole ruote motrici, adesso il fondatore dell'azienda, Luca Betti, con la collaborazione di un pilota d'eccezione come Miki Biasion, 2 volte campione del mondo rally con la Lancia Delta Integrale, e campione europeo con la 037, punta a realizzare quella 037 Gruppo B che non è mai esistita, ovviamente attualizzata, che sarà proposta con la sigla EVO38. All'epoca, dopo il mondiale vinto dalla 037 a trazione posteriore, nel lontano 1983, fu anche creata una prima vettura evolutiva rimasta allo stadio di prototipo, che veniva chiamata "Mazinga", da cui la Kimera EVO38 riprenderà la filosofia e lo spirito.

L'appuntamento è per il 22 febbraio 2024, quando Kimera Automobili svelerà al grande pubblico la EVO38 su tutti i suoi canali di comunicazione, prima di mostrarla, in anteprima mondiale, al prossimo Salone dell'Auto di Ginevra, previsto dal 26 febbraio al 3 marzo 2024. Nella kermesse elvetica la EVO38 sarà presentata in uno stand insieme a tutti i modelli leggendari della dinastia del Team Martini Racing che l'hanno preceduta, e di cui rappresenta l'ultima evoluzione.

