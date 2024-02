Hyundai Ioniq 5 N apre una nuova era di sportività

La nuova era delle prestazioni secondo Hyundai è aperta, con l'ordinabilità in Italia della nuova Ioniq 5 N, il primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del brand N.

Ioniq 5 N è offerta nell'unico e completo allestimento N Performance, che include i cerchi in alluminio forgiato da 21'' con pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21, sospensioni a controllo elettronico, Electronic Limited Slip Differential (e-Lsd), prese d'aria attive, precondizionamento batteria, sedili sportivi N rivestiti in misto pelle/stoffa e pedaliera in metallo.

Non mancano funzioni di praticità come tecnologia Vehicle-to-Load, volante e sedili anteriori e posteriori riscaldati, specchietto interno digitale, climatizzatore automatico bi-zona, Head-up Display, specchietti retrovisori regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, portellone posteriore elettrico e pompa di calore.

Sul fronte della tecnologia a bordo, il sistema multimediale comprende il quadro strumenti Lcd a colori ad alta definizione da 12.3", con sistema di navigazione touchscreen, anch'esso da 12.3", con connettività wireless, Apple CarPlay, AndroidAuto e caricatore wireless per smartphone.

Con prezzo a partire da 76.900 euro, IONIQ 5 N è ordinabile nelle colorazioni Atlas White, Atlas White Matte, Abyss Black Pearl, Performance Blue, Performance Blue Matte, Cyber Gray Metallic, Gravity Gold Matte, Ecotronic Gray Pearl, Ecotronic Gray Matte e Soultronic Orange Pearl.

Basata sulla Electrified-Global Modular Platform (E-Gmp) di Hyundai Motor Group con tecnologia a 800V, Ioniq 5 N è equipaggiata con una batteria da 84 kWh, con un'autonomia Wltp di 488 km e può essere ricaricata dal 10 all'80% di in circa 18 minuti.

I motori elettrici di Ioniq 5 N raggiungono i 21.000 giri/minuto e forniscono 478 kW/650 Cv e 740 Nm di coppia con la funzione N Grin Boost attivata, grazie all'inverter a due stadi più efficiente e capace di gestire un output di potenza maggiore.

