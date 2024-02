Evoluzione Toyota HiLux, è basata su turbodiesel mild hybrid

Dopo averla annunciata lo scorso anno come evoluzione della versione 2024 del pick-up HiLux, Toyota porta ora al debutto - iniziando dal mercato australiano - l'inedita motorizzazione mild hybrid 48 Volt turbodiesel- E' riservata di serie alle varianti doppia cabina 4x4 SR5 e Rogue di questo popolare modello, diffuso a livello globale.

Come optional potrà anche essere richieste per l'HiLux SR.



Questa tecnologia, che comprende una batteria aggiuntiva da 48 Volt, un convertitore e un motore elettrico con funzione di generatore, è in grado di offrire un miglioramento dei consumi di gasolio dell'ordine del 10% a tutto vantaggio anche delle emissioni.

"Siamo costantemente impegnati a ridurre il consumo di carburante dei nostri veicoli per contribuire a ridurre i costi di gestione e limitare l'impatto ambientale - ha spiegato Sean Hanley, vicepresidente vendite, marketing e franchising di Toyota Australia - e l'aggiunta della tecnologia ibrida a 48 Volt alla nostra gamma di veicoli più venduti contribuirà ad andare in questa direzione".

L'evoluzione con sistema propulsivo mild hybrid 48 Volt di Toyota - già utilizzato per altri modelli - riguarda il motore turbo diesel da 2,8 litri accoppiato al cambio automatico a sei rapporti.

Oltre a garantire un risparmio di carburante, questa soluzione 'ibrida leggera' consentirà anche una funzione di arresto/avviamento, una migliore guidabilità e una riduzione del rumore, delle vibrazioni e della ruvidità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA