Cadillac conferma i motori V6 e V8 nelle berline CT5-V 2025

Svelata in anteprima nel 2023 e celebrata in pubblico alla recentissima Rolex 24 di Daytona (per festeggiare i 20 anni di questo modello) debutta ora come model year 2025 la rinnovata berlina sportiva Cadillac CT5-V che trova nella variante Blackwing la massima espressione della sportività.

La CT5-V 2025 si distingue per un nuovo design - più 'prestazionale' - della parte frontale con un inedito trattamento della griglia e dello scudo paracolpi e, soprattutto, una maggiore 'spinta' verso il basso che avvicina questi modelli stradali alle CT5-V da competizione. Nella Blackwing un ulteriore elemento di sportività è dato dai freni Brembo davanti e dietro.

Spicca anche una nuova firma luminosa, con l'Illuminazione verticale propria delle Cadillac che è stata ridisegnata con nuovi fari a Led, così come evolve la capacità della vettura di creare una vera e propria coreografia luminosa in varie situazioni.

"Le berline Cadillac continuano a dare slancio positivo al marchio anno dopo anno - ha affermato John Roth, vicepresidente globale della divisione Cadillac - L'anno scorso le nostre berline hanno registrato le migliori vendite dal 2018 e la CT5 è il modello Cadillac più venduto a livello globale".

Il brand di lusso del Gruppo General Motors conferma con le Cadillac CT5-V e Cadillac CT5-V Blackwing di credere ancora nell'importanza dei motori tradizionali a benzina (i più amati dalla sua clientela). Lo fa continuando a fornire due propulsori dal comportamento e dal 'sound' ineguagliabile, per offrire quella che la nota definisce "un'esperienza di guida coinvolgente".

Sono il V5 3.0 Twin Turbo (serie LGY) da 360 Cv, che viene accoppiato nella versione CT5-V ad un cambio automatico a 10 rapporti e un poderoso V8 6.2 sovralimentato da 668 Cv che viene proposto sia con il cambio automatico a 10 rapporti che con un manuale a 6 marce. A richiesta la versione CT5-V à disponibile con trazione integrale.

Le nuove Cadillac model year 2025 saranno fabbricate presso lo stabilimento GM di Lansing Grand River Assembly nel Michigan con l'inizio della produzione nell'estate 2024.

