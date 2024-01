Polestar 4 acquistabile anche in Europa e Australia

Polestar 4 scende in campo ed è ora ufficialmente disponibile per l'acquisto in Europa e in Australia. L'apertura dei nuovi mercati arriva, per la l'ultima arrivata in casa Polestar, dopo l'avvio della produzione e le prime consegne in Cina alla fine del 2023.

"L'introduzione di Polestar 4 in tutti i nostri mercati nel corso del 2024 - ha commentato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - riveste un ruolo cruciale per il nostro successo, andando ad arricchire la nostra gamma di modelli. Polestar 4 conquista la classe di prestazioni premium nel segmento D-Suv. L'innovativa interpretazione di Polestar 4 di un Suv coupé offre un grande spazio interno e un aspetto sorprendente".

Le vendite online partono con un prezzo indicativo di 66.900 euro e si prevede che la produzione avrà inizio a metà 2024, con le prime consegne previste da agosto. Per la più veloce auto di serie firmata da Polestar fino ad oggi, gli elementi di design già visti nei concept car della casa scandinava vengono portati in produzione. In termini di dimensioni e prezzo, invece, Polestar 4 si posiziona tra Polestar 2 e Polestar 3.

Sul fronte del design, Polestar 4 vede la continuazione degli elementi chiave mostrati per la prima volta dalla concept car Polestar Precept. Tra questi, l'eliminazione del lunotto posteriore e la separazione dei fari anteriori a doppia lama con la firma luminosa Polestar, completata dal logo Polestar con illuminazione di precisione millimetrica dal basso.

L'efficienza aerodinamica è migliorata dal frontale basso, dalle maniglie delle porte retrattili, dai finestrini a filo, dalle alette aerodinamiche posteriori e dall'ottimizzazione del flusso d'aria intorno alla barra dei fari posteriori.

Costruito sulla Sustainable Experience Architecture) sviluppata da Geely Holding, Polestar 4 è un Suv coupé di segmento D con un corpo grande e un passo lungo di 2.999 mm. La lunghezza complessiva è di 4.840 mm, la larghezza è di 2.139 mm e l'altezza è di 1.534 mm.

L'assenza del lunotto posteriore consente al tetto in vetro a tutta lunghezza di protrarsi oltre le teste dei passeggeri posteriori, mentre uno schermo secondario per i media e il controllo del clima è montato tra i sedili anteriori per consentire il controllo degli occupanti posteriori.

Lo specchietto retrovisore è sostituito da uno schermo ad alta definizione che mostra le immagini in tempo reale grazie ad una telecamera posteriore montata sul tetto, che consente anche un campo visivo molto più ampio. Il segnale digitale può essere disattivato per consentire al conducente di vedere gli occupanti posteriori, se necessario.

Un approccio mono-materiale, presentato per la prima volta nel concept car Polestar electric roadster nel 2022, è applicato ai materiali interni, dove tutti gli strati di determinati componenti sono prodotti dallo stesso materiale di base. Ciò consente loro di essere riciclati in modo più efficace ed efficiente, eliminando la necessità di separare materiali incompatibili prima del riciclo.

Sono disponibili varianti dual- e single-motor, con il single-motor che dispone della trazione posteriore. Una batteria da 100 kWh è installata in entrambe le versioni a lungo raggio.

La Long range Dual motor dispone di 400 kW (544 Cv), 686 Nm e un obiettivo preliminare di autonomia fino a 580 km nel ciclo Wltp.

La versione Long range Single motor dispone di un motore da 200 kW (272 Cv) e 343 Nm sulla parte posteriore, con un obiettivo preliminare di autonomia fino a 610 km. .



