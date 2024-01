Da Toyota le GR Yaris Ogier Edition e Rovanperä Edition

Presentate nella prima giornata del Rallye-Monte Carlo 2024, la gara che apre la nuova stagione del mondiale rally, le due nuove versioni della nuova Toyota GR Yaris, denominate rispettivamente, Ogier Edition, e Rovanperä Edition, sono state sviluppate con il contributo dei rispettivi piloti, e saranno prodotte in un numero di esemplari strettamente limitato.





Sia Ogier che Rovanperä hanno conquistato 2 titoli mondiali piloti nel WRC con il team Toyota, e la realizzazione di queste vetture è stata ispirata dal desiderio di Akio Toyoda, chairman e master driver di Toyota Motor Corporation, conosciuto anche come "Morizo", di esprimere il suo rispetto e la sua gratitudine ai due piloti.

Entrambe spinte dal motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri che eroga 280 CV e 390 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale intelligente a sei marce (6iMT), presentano la strumentazione digitale rivista per includere le nuove modalità di guida in sostituzione di quelle "Gravel" e "Track" appannaggio della GR Yaris di nuova generazione.

Nello specifico, la GR Yaris Ogier Edition è caratterizzata da una verniciatura dedicata Matt Stealth Grey con la bandiera nazionale francese sulla griglia anteriore ed i cerchi in lega BBS 18x8J, oltre che dagli adesivi commemorativi WRC sui passaruota anteriori, dallo spoiler posteriore in fibra di carbonio CFRP di nuovo design, e dalle pinze dei freni verniciate di blu.

Non mancano delle decalcomanie TOYOTA GAZOO Racing sulle portiere ed il logo Ogier Edition sul portellone posteriore. Nel suo abitacolo spiccano il badge commemorativo della vittoria WRC sulla plancia lato passeggero, e le cuciture blu, grigie e rosse a contrasto, mentre delle cuciture grigie sono utilizzate per le leve del cambio e del freno di stazionamento e per il rivestimento dei sedili.

Questa serie speciale presenta due nuove modalità di controllo AWD, denominate, rispettivamente, Morizo e Seb. La prima, sviluppata da Morizo, alias Akio Toyoda, è calibrata per garantire adeguati tempi di risposta in accelerazione, parzializzazione e frenata. La seconda, messa a punto da Ogier, utilizza i differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore e la trazione integrale, per distribuire la coppia all'asse posteriore in modo che il retrotreno dell'auto possa essere controllato con relativa facilità, e consente di avere un miglior controllo della vettura ad alta velocità.

La Rovanperä Edition sfoggia un'esclusiva verniciatura tricolore, ideata dal designer del casco da corsa del pilota, gli adesivi della vittoria nel WRC aggiunti ai passaruota anteriori, e decalcomanie TOYOTA GAZOO Racing sulle portiere e sul paraurti posteriore, oltre ad un badge Rovanperä Edition sul portellone posteriore. Presenta, inoltre, i cerchi in lega BBS 18x8J, uno spoiler posteriore regolabile in CFRP, condiviso con la GRMN Yaris, ed un differenziale posteriore specifico.

L'abitacolo si caratterizza per le finiture e le cuciture dei rivestimenti in abbinamento ai colori nazionali del pilota, in questo caso il blu e il grigio per la Finlandia, e come per l'edizione Ogier, un badge speciale commemorativo della vittoria di TGR nel WRC. Questa vettura si distingue a livello dinamico per l'esclusiva modalità denominata Donut, creata appositamente per il più giovane campione del WRC, molto abile nel drifting e nell'esecuzione di tondi a ruote fumanti, che consente una facilità di controllo della vettura con una distribuzione di coppia costante e prevalente alle ruote posteriori.

Aggiunge, infine, la modalità Kalle, che utilizza un differenziale posteriore specifico e differenziali a slittamento limitato Torsen anteriore e posteriore per garantire una risposta lineare in termini di handling, di modo che il retrotreno dell'auto possa predisporsi verso l'esterno in inserimento curva e consentire all'anteriore di avere trazione nell'accelerazione in uscita di curva.

