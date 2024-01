Mercedes-Benz Cle Coupé tra prestazioni e 'sporty luxury'

E' una lunga tradizione quella che accomuna il marchio Mercedes-Benz con le 'dream car' sportive che non perdono nemmeno in eleganza. Il caso è anche quello della nuova CLE che punta su design da sportiva e su un equipaggiamento votato al massimo comfort, il tutto condito da prestazioni di guida sicure e sportive, degna della tradizione di auto a due porte della stella.

La ricetta della nuova arrivata in casa Mercedes-Benz punta ad attirare l'attenzione di automobilisti affini tanto al segmento Classe C quanto a quello di Classe E, grazie ad un passo lungo, al montante A ben posizionato e fortemente inclinato, allo sbalzo anteriore corto e al posteriore leggermente più lungo. Non sono da mento le spalle pronunciate e icerchi di grandi dimensioni.



Queste proporzioni sportive, che da sempre sono legate al marchio Mercedes-Benz, sono combinate con il moderno linguaggio stilistico della casa, fedele alla filosofia di design della purezza sensuale. Al primo sguardo spicca la sezione frontale inclinata in avanti a 'muso di squalo' con cofano ribassato, i fari piatti a Led e la griglia del radiatore tridimensionale e di nuova concezione.

Sui lati, la nuova CLE spicca per il caratteristico bordo sagomato che ne struttura il volume. Questa linea va dal faro allo specchietto retrovisore esterno e dalla luce posteriore alla maniglia della porta. Altrettanto muscoloso è il posteriore, incorniciato da fari a Led in due parti con nuovi contorni e corpi luminosi tridimensionali.

Crescono le dimensioni rispetto ai modelli precedenti. Con una lunghezza di 4.850 millimetri, una larghezza di 1.860 millimetri e un'altezza di 1.428 millimetri, la nuova due porte è la coupé più grande del segmento medio. Grazie al suo passo più lungo di 25 millimetri, la CLE Coupé offre uno spazio significativamente maggiore rispetto alla Classe C Coupé e anche i passeggeri posteriori non sono sacrificati.

All'interno dell'abitacolo domina il concetto di 'sporty luxury', a cominciare dal display della strumentazione da 12,3 pollici completamente digitale, dal display centrale da 11,9 pollici orientato al guidatore in formato verticale, così come con la striscia di luce che corre lungo i contorni del bracciolo e della linea di cintura fino alla parte posteriore.

I sedili anteriori hanno un design sportivo integrale e sono stati sviluppati esclusivamente per la CLE. In combinazione con il sistema audio surround 3D Burmester opzionale, sono dotati di due altoparlanti ciascuno all'altezza dei poggiatesta e creano così un'esperienza musicale coinvolgente, volendo anche in versione con Dolby Atmos e Spatial Audio vicino alle orecchie.

Sul fronte motorizzazioni, la gamma comprende unità a quattro cilindri e un motore a sei cilindri dell'attuale famiglia di motori modulari Mercedes-Benz Fame (Family of Modular Engines).

Sia i motori diesel che quelli a benzina sono mild hybrid. La casa della stella offrirà la CLE Coupé anche come ibrido plug-in benzina (300e) dal prossimo mese di aprile.

Il listino parte dai 62.443 euro della versione 220 d Coupé e arriva fino ai 90.442 della 450 4Matic Coupé.

