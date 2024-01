Nuova Hyundai Bayon all'insegna di design e tecnologia

In casa Hyundai entra in scena la nuova versione di Bayon. La casa coreana ha infatti presentato la nuova versione del suo B-Suv che si rinnova nello stile e nei contenuti, puntando ad attrarre ancor più clienti in cerca di una vettura pratica e moderna, agile in città e con tanto spazio a disposizione all'interno.





L'ampia gamma di funzioni intelligenti è stata perfezionata con aggiornamenti degli interni e della dotazione tecnologica, sia in termini di connettività che di sicurezza. Il design è stato invece rivisto per rendere più moderno questo urban suv progettato appositamente per l'Europa. Le luci anteriori diurne a Led sono ora unite da una barra, anch'essa a Led, per ricreare la firma luminosa Seamless Horizon.

Insieme a questa, la forma e il disegno del paraurti anteriore sono stati modificati per donare al modello un aspetto più grintoso e deciso, anche grazie a una griglia di nuova progettazione che si apre nella parte inferiore strizzando l'occhio alla sportività.

Lateralmente, il profilo cuneiforme del montante C che caratterizza il modello si affianca a cerchi da 16 e 17 pollici di nuova concezione. Nella parte posteriore, i gruppi ottici a forma di freccia enfatizzano il dinamismo dei montanti, mentre il nuovo design del paraurti posteriore sottolinea il carattere da Suv del modello.

In totale saranno disponibili nove colori esterni, tra cui i nuovi Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl, abbinabili al tetto a contrasto in Phantom Black.

Sul fronte tecnologico, Nuova Bayon offre una tecnologia di bordo con il cockpit digitale e le funzioni di infotainment ulteriormente migliorate grazie all'introduzione degli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air. Il cluster Lcd è da 4,2 pollici, mentre lo schermo Audio Visual Navigation è da 10,25 pollici, di serie con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Disponibile anche il cluster digitale configurabile da 10,25 pollici, al quale si aggiunge il caricatore wireless e l'ultimo aggiornamento della telematica Bluelink. Due sono le porte Usb-C, una anteriore e una posteriore, che facilitano la ricarica simultanea dei dispositivi. La porta Usb-A anteriore consente anche il trasferimento dei dati, permettendo ai passeggeri di collegare il proprio telefono al sistema di infotainment del veicolo. Il pacchetto è completato da un sistema audio Bose con otto altoparlanti, compreso un subwoofer.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA