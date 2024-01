Heritage Customs, e Defender 90 diventa Valiance Convertible

Nella storia di Land Rover le varianti 'scoperte' dei celebri fuoristrada si contano sule dita di una mano. E' il caso della Serie 109 Torpedo (essenzialmente una variante militare del modello chiuso) o la Evoque Convertibile entrata in regolare produzione.

O ancora negli Anni '80 dei pochi esemplari Cabrio della prima serie Range Rover realizzati da specialisti come la britannica Wood & Pickett e la milanese Carrozzeria Pavesi.

Ed è ancora un carrozziere indipendente, l'olandese Heritage Customs, a colmare l'odierno vuoto di modelli scoperti nella gamma Land Rover e, in particolare, in quella dell'ultima generazione Defender.



Basata sul Defender 90 della generazione L663, questa decappottabile è stata battezzata Valiance Convertible ed è arrivata - visto il non indifferente prezzo di circa 120mila euro - soltanto al secondo esemplare prodotto.

Per realizzare la Valiance Convertible il Defender 90 è stato pesantemente modificato per offrire un sesto posto e garantire la necessaria sicurezza con un ampio roll-bar a norme Fia. Ci sono ruote forgiate ispirate ai modelli da competizione, finiture in pelle su misura e sedili sportivi.

Da notare che la gabbia del roll-bar del veicolo è rifinita in nero così come le piastre del cofano anteriore e le prese d'aria laterali. I All'interno del Valiance Defender spiccano i rivestimenti trapuntati, i pannelli in alluminio e - nel caso dell'esemplare giallo - con cuciture di questo stesso colore per abbinarsi alla verniciatura esterna. Heritage Customs prevede per il momento di costruire solo cinque esemplari di questa esclusiva Land Rover decappottabile.



