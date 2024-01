Inizia la produzione della Praga Bohema

La hypercar Praga Bohema, come rivela Motor Authority, entra in produzione e sarà realizzata in 89 esemplari che hanno un costo di 1,36 milioni di euro l'uno. Il numero delle vetture prodotte è un omaggio al trionfo del costruttore nella 1000 miglia cecoslovacca risalente ad 89 anni fa, rispetto al debutto della sportiva avvenuto nel 2022.



La produzione avrà luogo nella Repubblica Ceca, mentre i primi esemplari saranno consegnati nel corso dell'anno. Pronta per soddisfare i futuri proprietari sia su strada che in pista, questa 2 posti è stata sviluppata con il contributo di un pilota come Romain Grosjean che ha corso in F1, in Indycar, e si appresta a prendere parte al Wec. Anche Ben Collins, noto per i suoi trascorsi nella trasmissione televisiva Top Gear, ha fornito una preziosa collaborazione. Le prestazioni si annunciano da vera sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 3,5 secondi ed una velocità massima superiore ai 300 km/h. Il powertrain V6 da 3,8 litri biturbo deriva da quello della Nissan GT-R, sviluppa una potenza di 700 CV, e la trazione è posteriore.



