MG3, una inedita compatta entry level anche ibrida 48 Volt

Il marchio MG, che fa parte de gruppo cinese Saic, sarà uno dei protagonisti all'imminente Salone di Ginevra dove il 26 febbraio verrà presentata l'inedito modello entry level MG3.

Oltre che per il prezzo, che secondo i media britannici potrebbe partire da 15.000 sterline cioè circa 17.500 euro così da posizionarla nel segmento delle varie Clio, 208 e Corsa, MG3 si presenterà sui diversi mercati proponendo- com'è abitudine per il brand - un equipaggiamento completo fin dalla versione d'ingresso.

Riprendendo un nome che era già stato utilizzato tra il 2008 e il 2011 cioè nella prima fase della attività cinese di MG (acquistata nel 2005 dalla Nanjing a sua volta inglobata in Saic Motor nel 2007) la MG3 avrà un aspetto moderno e in linea con le aspettative di una clientela che guarda al segmento B anche 'scendendo' da modelli più grandi.

Promettendo come le altre MG - in particolare HS - una grande abitabilità interna in funzione degli ingombri esterni, la nuova hatchback trae ispirazione stilistica (lo si nota da una immagine teaser e da un video diffusi dall'azienda) nel frontale dalla MG4 pur con la mascherina pronunciata mentre la coda richiama quella della MG5.

Nulla di ufficiale per ciò che riguarda le caratteristiche tecniche di questo inedito modello, ma alcuni media cinesi parlano di un possibile debutto nella MG3 - grazie alla stretta collaborazione fra Saic e Volkswagen - dell'unità 1.5 eTSI mild hybrid a 48 Volt da 130 Cv, già apprezzata in diversi modelli del Gruppo di Wolfsburg.

Naturalmente per poter soddisfare l'esigenza di diventare il modello entry level della famiglia MG, questa nuova compatta potrebbe essere proposta anche con il 4 cilindri 1.5 VTI-tech da 106 Cv o, in alternativa, con il 3 cilindri turbo 1.0 da 111 Cv, già presenti in altre MG.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA