L'ibrido secondo Peugeot disponibile anche su 208

Novità 'ibride' in casa Peugeot con l'arrivo di nuove motorizzazioni. La nuova generazione di propulsori Peugeot Hybrid è infatti ora disponibile sulla nuova 208 presso i concessionari della casa del leone. La 208 monta i propulsori Hybrid 48v da 100 Cv (74 kW) e 136 Cv (100 kW), abbinati a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti che incorpora un motore elettrico da 28 Cv (21 kW).

Grazie a una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre una coppia aggiuntiva ai bassi regimi e una riduzione fino al 15% del consumo di carburante rispetto all'equivalente a benzina. Nella guida urbana, il sistema ibrido a 48 V può anche funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica al 100% a emissioni zero.

Questi nuovi propulsori sostituiscono il PureTech 130 Eat8 e il PureTech 100 Eat8 e saranno disponibili nel secondo trimestre anche su altri modelli della gamma Peugeot. La nuova 208 Active Hybrid 100 e-Dcs6 è offerta con un prezzo di listino a partire da 23.820 euro.

Sempre ibrida è anche la motorizzazione introdotta su sugli attuali Peugeot 3008 e 5008. In particolare, 3008 Allure Pack Hybrid 136 e-Dcs6 è disponibile a partire da 38.520 euro nella versione Active Pack. Peugeot 5008 Allure Pack Hybrid 136 e-Dcs6 è invece offerta a partire da 40.670 euro nella versione Active Pack. Le nuove ibride Peugeot saranno disponibili per test drive in concessionaria dal prossimo Porte Aperte del 20 e 21 Gennaio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA