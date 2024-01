Mazda presenta 2 sportive al Salone di Tokyo

Tra le vetture esposte da Mazda al Salone di Tokyo 2024 spiccano anche due modelli pensati per chi ama la guida sportiva e frequenta la pista, si tratta della 3 e della MX-5 Mazda Spirit Racing. Come si evince dal video del canale ufficiale del brand su YouTube, le due auto derivano dalle rispettive varianti da competizione, e sfoggiano un'estetica con soluzioni specifiche.



Infatti, la cura aerodinamica riguarda, per entrambe, la parte inferiore della carrozzeria, mentre la 3 sfoggia anche un vistoso spoiler posteriore. Non mancano l'assetto ribassato, i cerchi specifici, ed un impianto frenante Brembo.

Nell'abitacolo, spiccano il volante con il punto zero in rosso che fa pandant con le cinture da competizione dello stesso colore. Al momento, non si hanno notizie in merito a modifiche ai propulsori, per cui si attendono ulteriori dettagli in merito, ma i terminali di scarico più grandi fanno supporre un upgrade anche a livello di potenza massima, o quantomeno un sound più incisivo.

