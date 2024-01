Lexus UX riceve aggiornamenti importanti per il 2024

Lexus UX si aggiorna con il nuovo anno, sotto tutti i punti di vista. A livello estetico arriva il nuovo colore Sonic Copper, e, per le versioni F-SPORT ed F-SPORT Design, un'ulteriore variante della combinazione bitone, che si estende dal montante anteriore al montante posteriore. Non manca un nuovo colore per gli interni, il Light Sand, oltre ad un pacchetto di rivestimenti senza pelle con sedili in tessuto o pelle sintetica, e con pelle sintetica per il volante riscaldato e il pomello del cambio.

Il modello UX 250h è stato sostituito dal nuovo UX 300h, sempre alimentato da un motore a quattro cilindri in linea da 2 litri per quanto riguarda l'unità termica, ma con il propulsore a batteria posteriore deputato al sistema di trazione integrale e-Four più potente di 5,6 volte rispetto al precedente, che passa da 7 CV a 41 CV. Grazie ad una nuova batteria agli ioni di litio da 60 celle e 222 volt, che prende il posto della precedente al nichel-metal idruro da 180 celle e 216 volt, inoltre, la potenza complessiva arriva a 199 CV in confronto ai 184 CV della 250h, per un aumento dell'8%. Così, le prestazioni migliorano, come testimonia l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 7,9 secondi dalla variante a trazione integrale; ed il consumo di carburante scende del 12%, arrivando fino al dato di 4,7l/100 km nel ciclo WLTP della versione a trazione anteriore. La UX 300e full electric a trazione anteriore, invece, guadagna una batteria agli ioni di litio da 72,8 kWh, in luogo della precedente da 54,3 kWh, e vanta un tempo di ricarica in corrente continua da 0% all'80% ridotto da 80 a 60 minuti.

Inoltre, grazie agli aggiornamenti introdotti lo scorso anno, l'autonomia è stata aumentata di oltre il 40%, raggiungendo i 450 km.

A livello di comfort e sicurezza si segnala la possibilità di avere, a richiesta, su tutte le UX, un nuovo display digitale da 12,3 pollici; mentre anche il touchscreen multimediale da 8 pollici è stato aggiornato. Inoltre, il volante è stato modificato per integrare una telecamera Driver Monitor che controlla costantemente l'attenzione del guidatore e, in caso di emergenza, attiva il Driver Emergency Stop, portando il veicolo a un arresto controllato con la conseguente attivazione delle luci di emergenza. Infine, all'ultima versione del Lexus Safety System + si aggiungono altre due funzioni denominate, rispettivamente, Proactive Driving Assist e Safe Exit Assist. La prima utilizza la telecamera anteriore dell'auto per individuare i pericoli a bassa velocità in città, come pedoni in procinto di attraversare; mentre la seconda aiuta a prevenire le collisioni tra i veicoli che si avvicinano da dietro quando si apre una portiera.



