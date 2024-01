Arriva Dodge Charger 2025, ispirata alla Daytona SRT Concept

Alcune foto pubblicate da Dodge, il marchio Usa di Stellantis, nei propri account sui social media hanno fornito una interessante - anche se parziale - anticipazione della Charger di nuova generazione che debutterà alla fine dell'anno come model year 2025.

Anche se l'era delle muscle car con motore benzina V8 è finita - commenta Car&Driver nel dare la notizia - la nuova Dodge non deluderà gli appassionati, a cominciare dal design che si ispira a quello del Concept Charger Daytona SRT presentato nel 2022.

Questa auto - che era stata svelata come prefigurazione del primo modello elettrico del brand con trazione integrale e utilizzava un'architettura a 800 Volt con due motori elettrici - potrebbe però rappresentare solo in parte la base della futura Charger MY 2025.

Le informazioni riportate dai media nordamericani suggeriscono infatti che la nuova muscle car, per soddisfare le richieste del mercato, sarà offerta anche con motori a benzina di potenza adeguata.

Si dovrebbe trattare in particolare del 6 cilindri in linea Hurricane twin-turbo da 3,0 litri che, come dettagliava Stellantis in una nota del 2022, sarà offerto nelle due varianti Standard Output (SO) da 400 Cv e High Output (HO) da oltre 500 Cv. E in entrambi i casi l'efficienza dovrebbe essere migliore del 15% rispetto ai tradizionali V8.

