Da Techart esclusiva elaborazione Gtsport per Porsche 911

Il preparatore Techart ha realizzato un'elaborazione speciale denominata GTsport della Porsche 911 Turbo S Coupé e Cabrilet, modello 992, che sarà realizzata in soli 30 esemplari. Caratterizzata da una vistosa elaborazione estetica, la proposta degli specialisti tedeschi di Leonberg, include dotazioni esclusive e una serie di upgrade che incidono anche sulle performance.



Il progetto della GTsport si fonda sul concetto di personalizzazione modulare che permette di rendere unica la vettura sottoposta alle cure degli specialisti teutonici tramite l'utilizzo di una ricca serie di pacchetti. Tra questi da segnalare, anzitutto, quello aerodinamico con un nuovo frontale con inserti in fibra di carbonio, minigonne laterali e prese d'aria aggiuntive. Al posteriore si può optare per un inedito diffusore in fiobra di carbonio con sfoghi d'aria specifici.

Viene proposto anche un nuovo spoiler posteriore, un assetto GTsport, interni completamente rivisti, freni potenziati, e due differenti kit per il propulsore, per potenze ufficiose rispettivamente di 710 e 800 Cv (il modello di serie sviluppa 650 Cv), oltre ruote dal design innovativo e a una sterminata lista di singoli accessori sia estetici sia funzionali.

"La combinazione di opzioni disponibili di stile esterne ed interne - sottolineano dalla cittadina satellite di Stoccarda - e gli aggiornamenti delle prestazioni dell'ampio programma di perfezionamento Techart per i modelli Turbo, creano un concetto di veicolo armonioso che unisce sobrietà ed eleganza con una dinamica di guida migliorata e una vera unicità. Il livello di personalizzazione consente di ottenere un'individualità che distingue la GTsport da qualsiasi altra 911 Turbo S".



